地元の大声援に包まれ、飯塚のアンカー田中優至（3年）は右手でたすきを突き上げながらフィニッシュした。チーム新記録の2時間8分9秒で10位に入り、北九州地区代表が決定。初の都大路を決め、佐藤幸之助監督は「最高です。地元の飯塚を応援してくれていると感じたし、感謝しかない」と感極まった。

最長10キロの1区で、松尾翼（3年）が各校のエース級に食らいつく4位と好発進。2区で北九州地区代表を争う自由ケ丘（福岡）に抜かれたものの、3区で再び抜き返すとリードを守り切った。松尾は「皆が（設定）タイム通り走ることができた」とうなずいた。

1990年創部で、2010年にOBの佐藤監督が就任。筑豊出身の選手を中心に地道に鍛えてきたが、全国制覇5度を誇る大牟田や、福岡第一といった県内のライバルの牙城を崩せずにいた。

今夏の合宿で福岡第一と合同練習した際には「けちょんけちょんにやられた」（佐藤監督）という。「このままでは都大路には行けない」と選手たちは奮起。練習後に体幹を鍛えるなど、自主的に動いた。「毎日10分だけでも、という積み重ねが今日につながった。フォームが安定した」と田中。県大会2位で九州大会に出場し、この日も自信を持って臨んだ。

創部36年目でつかんだ悲願の全国大会。松尾は「初出場らしく、伸び伸びと走りたい」と初々しく誓った。 （伊藤瀬里加）