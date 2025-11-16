中島啓太は18位で最終日へ マキロイは7度目の年間王者へ首位浮上
＜DPワールド ツアー選手権 3日目◇15日◇ジュメイラ・ゴルフエステーツ アースC（アラブ首長国連邦）◇7706ヤード・パー72＞DPワールドツアー最終戦の第3ラウンドが終了した。
ポイントランキング（レース・トゥ・ドバイ）上位50人が出場するエリートフィールド。日本勢で唯一参戦する中島啓太は、17位からスタート。4バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル8アンダー・18位タイで最終日を迎える。首位と3打差の2位から出たローリー・マキロイ（北アイルランド）は、5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。4季連続7度目の年間王者へ、トータル13アンダー・首位タイに躍り出た。同じく首位にラスムス・ニールガード-ピーターセン（デンマーク）も並ぶ。1打差3位に米ツアー年間王者のトミー・フリートウッド、マシュー・フィッツパトリック（ともにイングランド）らが続いた。
