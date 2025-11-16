＜速報＞日本勢全員がホールアウト 西村優菜が「67」マークでトップ10浮上
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 3日目◇15日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦は第3ラウンドが進行している。日本勢は7人が決勝へ進出し、先ほど全選手がホールアウトした。
【現地写真】予選ラウンドは渋野とトランプ米大統領孫娘が同組
2日目に「64」をたたき出し、日本勢最上位のトータル4アンダー・15位タイにつけた西村優菜は、6バーディ・3ボギーの「67」とさらにスコアを伸ばし、トータル7アンダー・10位タイでホールアウトした。西郷真央も同じく「67」をマークし、トータル6アンダー・14位タイに浮上。竹田麗央がトータル4アンダー・26位タイ。吉田優利は「68」で回り、トータル2アンダー・38位タイに順位を上げている。山下美夢有がトータルイーブンパー・57位タイ、岩井千怜と勝みなみがトータル1オーバー・66位タイでそれぞれ競技を終えている。リン・グラント（スウェーデン）がトータル14アンダーで首位。2打差2位に ジェニファー・カプチョ（米国）が続いている。今大会終了後のポイントランキング上位60人が、来週のエリートフィールド「CMEグループ・ツアー選手権」に出場。ランク80位以内の選手には、来季カテゴリー1の出場権（シード権）が与えられる。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億223万円）。優勝者には48万7500ドル（約7533万円）が贈られる。
