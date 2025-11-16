70代の漫才コンビ、ブーム終焉とともに解散するも50歳で再結成 経済的に厳しい時期も経験
お笑いコンビのザ・ぼんちが、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ザ・ぼんち ＝テレビ朝日提供
芸の道に入って55年のザ・ぼんち。1980年代初頭の漫才ブームでは、一世を風靡し、まさに時代の寵児だったという。当時は歌も大ヒットし、黒柳との思い出話に花が咲かせる。
しかし、ブームの終焉とともにコンビは解散。経済的に厳しい時期も経験したそう。それでも笑いへの情熱を失わず、50歳で再結成。再び舞台に立つために積み重ねた努力と信念が、今の輝きを支えているという。
今年は漫才大会でベスト8入りを果たし、70代にして再び注目を集める2人。孫にも囲まれ、笑いと幸せに満ちた“第二の青春”を歩んでいると話す。
