よく買うお惣菜は？＜回答数 37,943票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第355回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「よく買うお惣菜は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「よく買うお惣菜は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鶏唐の甘酢玉ネギ和え
【材料】（2人分）
鶏の唐揚げ(市販品) 6~8個
玉ネギ 1/2個
<調味料>
砂糖 大さじ 2
酢 大さじ 3
塩 適量
赤唐辛子(刻み) 少々
貝われ菜 適量
【作り方】
1、ボウルに縦薄切りにした玉ネギと＜調味料＞の材料を入れて、しんなりするまで手でやさしくもみ込む。貝われ菜は根元を切り落としておく。
2、鶏の唐揚げはオーブントースターで温め、(1)で和えて器に盛り、貝われ菜をのせる。
(E・レシピ編集部)
