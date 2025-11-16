スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「よく買うお惣菜は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「よく買うお惣菜は？」

・「よく買うお惣菜は？」の結果は…


・1位 … 唐揚げ 40%
・2位 コロッケ 36%
・3位 サラダ 19%
・4位 焼き魚 5%

※小数点以下四捨五入

37,943票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

鶏唐の甘酢玉ネギ和え


【材料】（2人分）

鶏の唐揚げ(市販品) 6~8個
玉ネギ 1/2個
<調味料>
  砂糖 大さじ 2
  酢 大さじ 3
  塩 適量
  赤唐辛子(刻み) 少々
貝われ菜 適量

【作り方】

1、ボウルに縦薄切りにした玉ネギと＜調味料＞の材料を入れて、しんなりするまで手でやさしくもみ込む。貝われ菜は根元を切り落としておく。



2、鶏の唐揚げはオーブントースターで温め、(1)で和えて器に盛り、貝われ菜をのせる。



(E・レシピ編集部)