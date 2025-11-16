

オンラインカジノ利用の摘発は中高生にも及んでいる（写真：C-geo / PIXTA）

【写真】警視庁も「オンラインカジノ」の啓発に力を入れている

ネットで賭博ができる「オンラインカジノ」、皆さんはご存じでしょうか。2025年春頃から、芸能人やスポーツ選手が相次いで賭博容疑で逮捕されたことで、オンラインカジノの存在を知った人もいるでしょう。

中高生「オンラインカジノ利用」摘発が相次ぐ

実は、オンラインカジノ利用の摘発は中高生にも及んでいます。今年10月、13歳の中学1年生の男子が、児童相談所に通告されました。

男子が賭博を始めたのは小学6年生からで、利用アカウントには約700万円ほど賭けた形跡があったといいます。警視庁は、ほかにも中高生ら15人について、オンラインカジノで賭博をしたとして書類送検や児童相談所への通告を行っています。

同じく今年10月、オンラインカジノを続けるために詐欺を行った高校1年生の男子も逮捕されました。男子は、掛け金を稼ぐために「ロマンス詐欺」を行ったと言います。ロマンス詐欺とは、恋心を利用して金をだまし取る詐欺のこと。男子は女子大学生を装い、30人以上の男性から金をだまし取り、数百万円をオンラインカジノに使っていたと見られています。

スマホを持たせたことで子どもが犯罪者になってしまうーー、そんな事態を防ぐために、親や学校ができることを考えてみました。

オンラインカジノがグレーゾーンという誤り

オンラインカジノとは、ネットを通じてルーレットやスロット、カードゲームなどの賭博ができるサービスを指します。利用者はクレジットカードや銀行送金、暗号資産を使ってポイントを購入し、獲得したポイントを現金などに換金します。

オンラインカジノのほとんどが海外で運営されており、運営元の国でライセンスを得ているため合法だとうたっています。そのため、「日本国内からアクセスしても合法だ」と勘違いされることもありますが、これは誤りです。

日本では、競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじなど、法律で認められた公営ギャンブル以外の賭博行為は、刑法によって禁止されています。日本国内ではオンラインカジノで賭博を行う行為は、刑法上の「賭博罪」または「常習賭博罪」に該当する犯罪です。

さらに、20歳未満の場合は「少年法」の対象となります。少年法が適用されることで、その後の処分は刑罰ではなく保護処分（保護観察、少年院送致など）の対象となります。この行為は健全育成を阻害するものとして、刑事罰ではなく保護処分の手続きに進みます。

「無料で遊んでいれば大丈夫」と解釈し、オンラインカジノを始めてしまう人もいますが、警察庁は"「有料版」はもちろん、「無料版」や「無料ボーナス（ポイント）」であっても、オンラインカジノの利用は絶対にやめましょう"と呼びかけています。オンラインカジノを利用することで射幸心から逃れられなくなることを考慮しての警告だと思われます。



オンラインカジノ広報啓発用ポスター（写真：警察庁）

では実際に、オンラインカジノを利用している人はどのぐらいいるのでしょうか。警察庁が今年1月に公開した「オンラインカジノの実態把握のための調査研究の業務委託」によると、オンラインカジノにアクセスした経験があると答えた10代は8.7%で、全体の7.6%よりも少し高く、年代別では20代、30代に続く割合になっています。





また、オンラインカジノで「有料版」をプレイした経験の有無について10代は、「現在プレイしている」と答えた人が31.7%、「過去にプレイしていたが、今はやっていない」と答えた人も31.7%、「プレイをしたことがない」と答えた人は36.6%います。

10代の場合、クレジットカードを持っておらず、掛け金の用意も難しいため、オンラインカジノ利用はほかの年代よりもハードルが高いと考えられます。それでも経験率が高いことから、金銭的な問題をクリアすればオンラインカジノに手を染める可能性が高いことが推測できます。

前述の事例でも、親の金やロマンス詐欺の金などを利用しており、オンラインカジノやりたさで周囲を巻き込んでいる様子が見られます。

オンラインカジノには時間や場所といった物理的な制限がなく、衝動が起きたらいつでもギャンブルができるリスクがあります。警察庁の調査でも、10代の利用経験者の7割近くがギャンブル依存症の自覚があると答えています。ゲーム感覚でオンラインカジノを始め、やがて抜けられなくなった人もいるでしょう。

オンラインカジノにハマらないためには

子どもにオンラインカジノをさせないためには、まず「オンラインカジノが違法である」ことをしっかり伝えていくべきです。ネットを検索するとオンラインカジノのサイトにアクセスできますが、決してプレイしてはいけません。

また、「おすすめのオンラインカジノ」といったサイトの開設やSNSでオンラインカジノの宣伝をすることは、今年9月から違法になりました。「おすすめされているから合法」とは思わないように、それ自体が違法であると説明してあげてください。

また、家庭では子どものスマホにフィルタリングを設定することにより、ギャンブルサイトへのアクセスを基本的に遮断できます。



オンラインカジノ広報啓発用ポスター（写真：警察庁）

もしフィルタリングをすり抜けてオンラインカジノにアクセスしてしまった場合でも、ペアレンタルコントロールを設定しておけば、利用時間の増加や使用アプリなどから異変を把握することができるかもしれません。

オンラインカジノ問題は国も取り組みを開始しており、現在オンラインカジノへの接続を強制的に止める「ブロッキング（接続遮断）」の導入について検討が進められています。

今後の行方が気になるところですが、それまで「オンラインカジノは違法」であるという啓発と「フィルタリングとペアレンタルコントロールの設定」により、子どもたちをオンラインカジノから守ってあげてほしいと思います。

オンラインゲームの課金についての注意点

ここまでオンラインカジノについてお話ししてきましたが、身近な問題として「オンラインゲームの課金」の方が気になる人も多いと思います。

国民生活センター「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」によると、オンラインゲームの相談件数は増加傾向にあるそうです。平均既支払額（1件あたり実際に支払った金額の平均値）では、23年度の小学生の平均既支払額は10万円を超え、中学生も20万円近く、高校生は約23万円だそうです。



「オンラインゲーム」・「インターネットゲーム」の年度別平均既支払額の推移（出所：国民生活センター ）

平均額の高さにも驚きますが、調査には「小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかった」「小学生の子どもが、友達に『キャリア決済を使うとお金がかからない』と教えられ、スマホでオンラインゲームに高額課金していた」など、ぞっとする相談事例が掲載されています。

未成年者がオンラインゲームに課金してしまった場合、原則は民法の未成年者取消権で返金を求められますが、親のクレジットカード管理が不十分であったり、本人が成人だと偽るなどした場合は取消権が認められず、企業から返金されない可能性もあります。

そこで、ペアレンタルコントロールを設定することで、アプリへの課金を承認制にしましょう。iPhoneは「ファミリー共有」、Androidは「ファミリーリンク」を利用します。



iPhoneの場合は「承認と購入のリクエスト」を有効にする（出所：筆者提供）

注意すべきポイントは、親や祖父母のスマホを一時的に貸すときや、親の中古スマホを子どもに渡す場合です。

親のスマホには、キャリア決済やクレジットカードなどの決済情報が登録されています。保護者が気づかないうちに課金されていることがあるので、決済時に毎回パスワードを入力するように設定を変更しておきましょう。中古スマホを渡す場合は、決済情報を削除することを忘れないようにします。

また、アプリストアやクレジットカード会社から来る決済完了メールにも必ず目を通すようにしましょう。身に覚えのない決済に早く気づくことで、課金額の増大を防げます。

もし子どもがオンラインゲームに課金してしまった場合は、すぐに消費者ホットライン「188（いやや！）」番に相談してください。

オンラインゲームについても、オンラインカジノ同様に依存性が高く、まだ発達が未熟な子どもたちには自制が難しい面もあります。家庭や学校は子どもたちの情報リテラシーの向上に努めるほか、お金の大切さも伝えてほしいと思います。

また、スマホの利用について普段から話し合う機会を設けておくと、子ども自身が気づいていないようなトラブルにも早い段階で対処できます。

（鈴木 朋子 ： ITライター・スマホ安全アドバイザー）