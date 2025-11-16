¡Ú¶¥ÇÏ¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡¢GI¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£¿¿¤Î½÷²¦·èÄêÀï¤ÎËÜÌ¿ÇÏ¤Ï¡©
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ËÜÌ¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡£ÃíÌÜÇÏ¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¤³¤Î2Æ¬¤Ç¤¹¡£
ËÜÌ¿ÇÏ¡§¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÌÆ5¡ËËÌÂ¼Í§°ì
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤Þ¤º¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¤¬´ØÀ¾ÇÏ8¾¡¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ÁöGIIÁÈ¤¬8¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Áö»¥ËÚµÇ°¤ÎÏ¢ÂÐÎ¨1¡¢2Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç50%¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»¥ËÚµÇ°¤ËÁ°Áö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ²áµî10Ç¯4Æ¬½Ð¤Æ1¾¡¡¢2¡¢3Ãå1²ó¤º¤Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¤ÏËöµÓ¤ÎÀÚ¤ì¤ëÇÏ¤¬8¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï12ÀïÃæ8Àï¤Ç¾å¤¬¤êºÇÂ®¤ÎµÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ¡§©¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡ËÄÅÂ¼ÌÀ½¨
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤½¤·¤Æ¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÄÅÂ¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Áö¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹»þÂå¤ò´Þ¤á¤Þ¤¹¤ÈÁ°Áö¤ò¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÎÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢4ºÐÇÏ¤¬²áµî10Ç¯¤Ç4¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î½©²Ú¾Þ2ÃåÇÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî10Ç¯¤Ç3Æ¬½Ð¤Æ2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÅÂ¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕÅªÃæ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤³¤³¤ÏÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2Æ¬¤À¤È¡¢ÇÏÏ¢¤«¤Ê¡¢ÇÏÃ±¤«¤Ê¡¢Î¾ÊýÇã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£