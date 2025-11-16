きょう16日（日）も秋晴れが続き、穏やかなで快適な陽気になりそうです。ただ、週明け以降は上空に強烈な寒気が流れ込みます。そのため19日（水）ごろにかけて北海道から北陸・東海付近の山沿いでは大雪やふぶきとなるおそれがあります。

■日ざし暖か 行楽・洗濯日和続く

きょう16日（日）も高気圧に覆われて、穏やかな秋晴れが続くでしょう。朝は冷え込みが強まっていますが、日ざしに押されて最高気温は西〜東日本で20℃前後と過ごしやすい所が多い見込みです。北海道は夜遅くに、にわか雨の可能性があります。

【きょう16日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：7℃

青森 ：13℃ 盛岡：12℃

仙台 ：14℃ 新潟：17℃

長野 ：15℃ 金沢：19℃

名古屋：19℃ 東京：17℃

大阪 ：20℃ 岡山：19℃

広島 ：20℃ 松江：21℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：28℃

■あす北海道中心に荒天に

北海道はあす17日（月）午前にかけて、雨・雪・風が強まって荒れた天気になりそうです。午後になると上空には次第に強い寒気が流れ込み、夜にかけて雪のエリアが北海道から東北、さらには北陸の山沿いへと広がっていくでしょう。

■強烈寒気が襲来 大雪やふぶきのおそれも

あさって18日（火）になると寒気がピークを迎え、北海道から北陸・東海付近の山沿いでは積雪が急増してきそうです。大雪や、風も強まってふぶきになる所もあるでしょう。北海道や東北の日本海側では、平地でも雪が積もりそうです。また、19日（水）朝にかけては中国山地など西日本の山沿いでも雪が積もるおそれがあります。今シーズン初めての大雪や雪道となる所がありますので、車の運転は細心の注意が必要です。

■次第に晴れる所も厳しい寒さに

あす17日（月）はまだ、関東から九州では最高気温が20℃以上で日ざしが暖かいでしょう。あさって18日（火）になると急激に気温がダウンし、19日（水）にかけては晴れても13℃前後と師走並みの寒さになりそうです。服装選びや体調管理にお気をつけください。