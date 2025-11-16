

（写真：buritora／PIXTA）

【画像でわかる】男女で大きな違い「現在恋人がいる」割合

昨今の日本の少子化はほぼ婚姻減で説明がつくもので、婚姻減も20代の減少に尽きます。さらにそれらの経済環境まで踏み込むと、中間層が結婚できていないという状況が浮き彫りになります。決して、若者の「結婚離れ」などという価値観の変化ではないことは当連載でも繰り返しお伝えしてきました。

とはいえ、婚姻減は経済環境だけではなく、若者を取り巻く社会環境の変化の影響も大きい。その社会環境変化が、結果として結婚したいと思う男女の微妙な食い違いを生じさせ、マッチング不全を起こしていることも無視できない要因です。

出生動向基本調査によれば、1990年代から30年以上、20〜30代独身男女の「結婚前向き率」は男4割、女5割でまったく変わらず推移していますが（参照→日本の若者｢本当は結婚したい｣のにできない真因）、男女間には常に10％の乖離があります。

「結婚前向き率」が年齢によって男女でズレ

さらに細かく年齢別で見ていくとそのズレが浮き彫りになります。以降は私のラボで調査したデータをもとに説明していきます。まず、5歳階級別に男女それぞれの「結婚前向き率」は以下の通りです。年齢によって男女が逆転していることがわかります。





20代では、女性が66％と高いのに対し、男性は20〜24歳で40％、25〜29歳でも51%しかありません。男女ともに年齢があがるとこの結婚前向き率は下がりますが、40歳以上になるとこの前向き率は男女逆転します。つまり、女性が結婚したいと一番思う20代の時に20代の男性は結婚に後ろ向きであり、同じ年代の相手を見つけようと思うと「女余り」になってしまうことになります。

反対に、40歳以上になると「結婚したいおじさん余り」となっていて、これが多分「婚活をしても相手がいない。いるのはおじさんばかり」という婚活女子の嘆きにつながる現実なのでしょう。

とはいえ、これは「結婚したい」と思っている未婚男女の全体の話で、いざ恋愛中のカップルでは同数になると思うでしょうが、そうでもありません。

「恋人あり」率が高い20代女性

「現在恋人がいる」という男女の割合を年齢別に示したものが以下のグラフです。割合に加えて、それを2020年国勢調査の未婚人口と掛け合わせた「恋人のいる人口」にしたものとあわせてご覧ください。





割合だけを見てしまうと、すべての年齢帯において男＜女となっています。恋愛中のカップルというものは原則同数になるはずですが、これはどういうことかというと、そもそも未婚の絶対人口が男のほうが多いことによります。

横に掲出した人口グラフで見ると、30歳以上でみれば、ほぼ男女同数です。が、それでも20代に関しては、男より女のほうが断然多く、20代では50万人以上恋人のいる女性が多いということになります。これは、男性の二股か不倫関係、もしくは「付き合っていると思っているのは女性側だけ」という思い込みと考えられます。

加えて、恋愛中のカップルだからといって必ずしも全員がその相手と結婚したいと思っているわけではありません。「恋愛相手がいる」かつ「結婚に前向き」という両方を満たす人だけを抽出して人口にしたものが以下です。





結婚したいと思っている恋愛中の男女でも圧倒的に20代では女性の方が余っている状態です。

ここにこそ、結婚したいのにできない不本意未婚の原因があります。昨今、マッチングアプリなどでの結婚割合が増えているという話もありますが、同時にそれらによって「だまされた」という話も多く聞こえてきます。官製婚活のように独身証明書などを提出するものではありませんので、独身と偽った既婚者もいることでしょう。

恋愛強者のせいで「結婚したいのに相手がいない」

何より、そうしたツールにおいて無双するのは3割の恋愛強者男です。恋愛強者ゆえに何人もの相手と同時に付き合う術も身に付けています。全員が全員そうだというつもりはありませんが、特に20代の女性に関しては、「私だけと思っていたら他とも付き合っていた」「独身だと思っていたら既婚者だった」というケースが少なくないということを示しています。

しかも、これは女性だけが割を食う話ではなく、恋愛強者ではない恋愛中間層や恋愛弱者の男性もまた、恋愛強者の独り占め状態によって「結婚したいのに相手がいない」ことになります。

こうした状態を回避するためにも、結婚したい女性の場合は、付き合ってる男性に対して「結婚意思」を前もって確認しておくことは重要です。

「長年付き合っているのになかなか結婚に至らない」

そんな思いをしている女性は多いのではないでしょうか。いわゆる「男性からのプロポーズ待ち」状態に入っているのに、相手がまったくその動きを見せないことにイライラや不安を募らせている女性もいるかと思います。

それはそもそも相手に結婚する気がないか、既婚者など結婚できない相手である可能性もあります。半年程度ならまだしも、2年も3年もそうした相手と付き合っていても結果結婚できるようにはなりません。

さらに、相手が自分と結婚意思のある男性だったとしても、「プロポーズは男がするもの」と思い込んで、ただ待っているだけでは本当に何も進展しないことが多々あります。

能動的にプロポーズできる男はせいぜい3割

「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によれば、「男性からのプロポーズした」という割合は80.5％で、逆に「女性からプロポーズした」のはわずか0.9％。圧倒的に「プロポーズは男からしている」と一見思えます。

ところが、同じ調査で「女性からの逆プロポーズはありか」という質問に対し、「あり」「どちらかといえばあり」と回答した男性の合計は74.6％にもなります。これは、ちょうど恋愛強者3割の法則通り、「自分から能動的にプロポーズできる男はせいぜい3割しかいない」ということでもあるのでしょう。

8割が「男からプロポーズした」というのは、あくまで結果論であり、そのうちの3割は能動的主体的に男からプロポーズしたのかもしれませんが、残りの5割は、何かしら女性側からの仕掛けや外堀を埋めるなどのお膳立てがあって「男にプロポーズさせていた」のではないかと思います。実は、それくらい男はプロポーズできないものです。

これは令和だから男性がプロポーズできなくなったというものではありません。多分、皆婚時代の昭和の男性もそんなものだったでしょう。しかし、少なくとも1990年代までは職場結婚が主流で、そのお膳立ても会社の上司、先輩、同僚が用意してくれたものでした。しかも、職場内ですから、男女両方のことを知っています。

そういう状態では、仲介・紹介者の顔も立てるというプレッシャーもあり、加えて「こうすればいいよ」というお節介もあったでしょう。周りのお膳立てと後押しのおかげで、昭和の男は早めにプロポーズせざるを得なかったという環境がありました。

そうしたある意味では至れり尽くせりでもあり、大きなお世話でもある職場縁というお膳立てが現代ではほぼ消えかかっていますが、平成から令和にかけて、職場縁の代わりに恋愛強者主導による合コンなどがその役割を代替えしてくれました。

かつて恋愛はチーム戦の中で作られた

何も恋愛強者は利他精神でやってくれたわけではありません。あくまで、「自分がモテたいがために合コンをセッティング」したに過ぎないのですが、そうした会が図らずもそれら参加したメンバーの縁を作ったことも否定できません。

何せ、恋愛強者は誰からも好かれたいと思っているし、たとえその会に自分の好みの相手がいなかったとしても、そこから別の縁が広がることを信じて、その会の参加者が「楽しかった」「幹事さん、いい人だよね」と思ってもらえるよう、持ち前のコミュ力を発揮して、参加したメンバー同士の誰かをくっつけようとしたりして頑張るからです。かつて恋愛はそうしたチーム戦の中で作られたものでもありました。

そうした合コンは、コロナ禍を経てめっきり下火になりました。なぜなら、会をセッティングしてくれた恋愛強者がマッチングアプリに転向してしまったからです。恋愛強者にしてみれば、メンバーを集め、お店を予約し、会計係まで務める面倒くさい合コンをするより、自宅のソファに寝そべりながらスマホをポチポチしていればいくらでも相手が見つかるようになってしまったのだから当然です。

個人戦となってしまった恋愛

そうして誰もお膳立てする人たちがいなくなり、いつしか恋愛も結婚も完全な個人戦になってしまった。恋愛も結婚も個人の自力でどうにかしろという流れになってしまったわけですが、個人戦でどうにかなるのもまた恋愛強者だけです。かくして、7割の恋愛中間と弱者層は出会いの機会もないまま20代を通り過ぎていってしまうことになります。

マッチングアプリなどというツールがあって得するのは恋愛強者の3割だけで、残りの7割の男女にはメリットはあまりないどころかむしろ弊害のほうが多いでしょう。

「結婚は興味ない、したくない」という人はそれで結構ですが、今は結婚したくてもできない不本意未婚は男女とも6割にならんとしています。経済的な問題とは別に、個人戦となってしまった恋愛の社会環境もまた婚姻減に拍車をかけているといえるでしょう。

（荒川 和久 ： 独身研究家、コラムニスト）