·¯¤ÏÇìÈ÷Àþ¤òÁö¤Ã¤¿D51¡ÖÉÛ¸¶¤Î»°½ÅÏ¢¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¸µµ¡´Ø»Î¡Ö´À¤ÇÁ´Éô¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤À¤Ã¤¿¡×ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÈÀº¹ª¤Ê¥¸¥ª¥é¥Þ¡É¤â¿Íµ¤¤Ë
²¬»³¸©¿·¸«»Ô¤Ë¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡¦ÄÌ¾Î¡ÖD51¡Ê¥Ç¥´¥¤¥Á¡Ë¡×¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÊÝ´É¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¡ÖD51¡×¤ÎÁ°¤Ç¡¢Åö»þ¤Îµ¡´Ø»Î¤Ê¤É¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯ºÅ¤·¤¬Àè·î¡¢³«¤«¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬ºß¤ê¤·Æü¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü①～⑭¡Û¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡ª»³È©¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Å´Æ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á
¹ÄÂ²¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¡Ö¤ª¾¤Îó¼Ö¡×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡ÖD51 838¹æµ¡¡×¡Ú²èÁü①¡Û¡£
1974Ç¯¤Ë¹ñÅ´¤«¤é¿·¸«»Ô¤ËÌµ½þ¤ÇÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°æÁÒÆ¶¤Î¶á¤¯¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊÝÂ¸²ñ¤ÎÇ®¿´¤ÊÀ°È÷¤Ç¡¢Åö»þ¤Î»Ñ¤òº£¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌ¤Ë°ìÈÌ¤Î¿Í¤âÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µµ¡´Ø»Î¤äµ¡´Ø½õ»Î¤Îµ®½Å¤Ê¾Ú¸À
¸µµ¡´Ø»Î¤äµ¡´Ø½õ»Î¤Ë¤è¤ë¹ÖÏÃ¤ÈºÂÃÌ²ñ¤â³«¤«¤ì¡¢¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿20¿Í¤¬Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬²Ã¸º¥ê¥ó¥¯¡Ú²èÁü②¡Û¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¥íー¡¦¥»¥«¥ó¥É¡¦¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¾å¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¤³¤³¤¬Á°¿Ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬²¼¤ê¤¿¤é¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÎÏ¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°õ¾Ý¡£¤Û¤«¤Îµ¡´Ø¼Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡ÖD51¡×¤ÏÎÏ¶¯¤¤¡£¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Î¡Ø»°½ÅÏ¢¤ÎÉÛ¸¶¡Ù¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÇìÈ÷Àþ¤Î°ìÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×
Àä¹¥¤Î»£±ÆÃÏ¡ÖÉÛ¸¶¤Î»°½ÅÏ¢¡×¤È¤Ï¡©
ÇìÈ÷Àþ¤Ç¤Ï¡¢1972Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ç¤¹¡£¿·¸«»Ô¤Î¸½ºß¤ÎÉÛ¸¶±ØÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥´¥¤¥Á¤¬3Î¾Ï¢¤Ê¤ë¡Ö»°½ÅÏ¢¡Ê¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤ì¤ó¡Ë¡×¤Ç²ßÊª¤ò¤±¤ó°ú¡Ú²èÁü③¡Û¡£
¥«¥á¥é¤Î»£±ÆÃÏ¡ÖÉÛ¸¶¤Î»°½ÅÏ¢¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢1968Ç¯¤´¤í¤«¤é1971Ç¯¤Î4Ç¯´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ìó6Ëü¿Í¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤è¤¦¤ÈË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü④¡Û¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÇìÈ÷Àþ¤ÎÅ´¶¶¤òÅÏ¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ï¡¢»³È©¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡¢»°µÓ¤ò¿ø¤¨¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸µµ¡´Ø½õ»Î¡¡·¦ÅÄµÁ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜµ¤¤ÇÀÐÃº¤ò¤¿¤¤¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢±ì¤â¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê1Î¾ÌÜ¡¢2Î¾ÌÜ¡¢3Î¾ÌÜ¤¢¤ë¤±¤É¡¢3Î¾ÌÜ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤ÎÁ´ÂÎ¤Î±ì¤¬Á´Éô½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¹¡×
¡Ê¸µµ¡´Ø»Î¡¡´äËÜÇî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÐÃº¤ò¤¿¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é²Æ¤Ç¤â¡£¤À¤«¤éÁ´Éô¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ç¤¹¡£´À¤Ç¡£Èó¾ï¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ú²èÁü⑥¡Û
¸µµ¡´Ø»Î¤äµ¡´Ø½õ»Î¡¢¤½¤·¤ÆÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡Ö¥Ç¥´¥¤¥Á¡×¤È¡Ö»°½ÅÏ¢¡×¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÇºÆ¸½¡ÖºÙÉô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤Æ¡×
¤½¤ÎÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é¿·¸«»Ô¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¸«»Ô¤ÎÅ´Æ»´Ñ¸÷¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹â¾¾»Ôºß½»¤ÎÅ´Æ»¥«¥á¥é¥Þ¥óÄÚÆâÀ¯Èþ¤µ¤ó¤¬¡Ö³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡×¤È´ë²è¡£¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¤·¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ»Ö¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡¢¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑨¡Û¡£
¡Ê¥¸¥ª¥é¥ÞÀ½ºî¼Ô¤Î1¿Í¡¡ÀîÅÄ±ÑÅÐ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¥«¥á¥é¤È¤«¤â°ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£Å´¶¶¤Ê¤ó¤«¤â°ì±þ¡¢´ûÀ½ÉÊ¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¡ØÅö»þ¤ÎÉÛ¸¶¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¡Ú²èÁü⑩¡Û
¡ÊÊ¼¸Ë¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¡ÊD51¤Ï¡Ë±ÇÁü¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÄ¶´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë»°½ÅÏ¢¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤À¤·¡¢¤¤ç¤¦Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸µµ¡´Ø»Î¤Èµ¡´Ø½õ»Î¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢9·î¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¹ÖÏÃ¤ÈºÂÃÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤Î°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿·¸«»ÔÆâ¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥¸¥ª¥é¥ÞÀ½ºî¼Ô¤Î1¿Í¡¡ÀîÅÄ±ÑÅÐ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£º£¤Ë¤âÆ°¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÄê´üÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤Îµ¡´Ø¼Ö¤âÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅ´Æ»¤ÎÄ®¡×¿·¸«»Ô¤ò¼þÍ·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¿·¸«»Ô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¸Â³¤«ÇÑ»ß¤«¡×¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÈ÷Àþ¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥´¥¤¥Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ´Æ»¤ÎÄ®¡×¤òPR¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¸Â³¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤â¹â¤Þ¤ì¤Ð¤È´Ø·¸¼Ô¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿·¸«»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡ÅÄÃæÎ´Çî»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¿·¸«»ÔÆâ¤ò¼þÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Q¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÝÈ÷Àþ¤ÎÂ¸Â³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÃÏ°è¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ÖÏÃ¤ÈºÂÃÌ²ñ¤Ï¡¢10·îËö¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â²¿¤é¤«¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿¹Ô½ªÎ»¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥´¥¤¥Á¤È»°½ÅÏ¢¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤ÎÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£