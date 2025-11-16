本日11月16日（日）よる10時30分 第6話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

第6話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！

ひょんなことから、同じ屋根の下で暮らすことになった玄一と索。なんだか“いい感じ”になってきた2人だが、予期せぬ再会が!? 玄一と親子のフリをするほたるが通うトーヨコで青少年を守る活動をしている“こいのぼりくん”と、玄一の初恋の人・鯉登（大谷亮平）が同一人物だと判明する。会って過去の出来事を謝りたいけれど、向こうは二度と会いたくないかもしれない…とためらう玄一だったが「そんなの分からないじゃないですか」と索に背中を押され、ついに運命の再会を果たすことに。すると、思いもよらない真実が発覚し…!?

そんな中、夢を探し続けるほたるはひょんなことからギターに興味を持ち始めるも、突然の涙――。そんなほたるに玄一は「今、わからなくてもいいよ。好きとか嫌いとかも、決めなくていいと思う。焦らなくてもいいよ」とそっと寄りそう。ほたるが涙する理由とは？

そして、鯉登の友達役として第6話に登場するスペシャルゲストを紹介！ドラァグクイーンとして活躍する傍ら、歌手・俳優など多岐にわたって活動中のドリアン・ロロブリジーダ、ダンスアーティスト・モデルのYOH UENO、日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演し、GOGOダンサーとして活動するUsak、同じくGOGOダンサーのJunpeiという、ゲイカルチャーで活躍する4人の“ゲイ当事者の表現者たち”が登場する。番組公式SNSでは、撮影現場の東京・新宿の歌舞伎町から、大谷との5ショットもお届け！

鯉登との再会で揺れ動く玄一と索の恋心！止まっていた時間が動き出す、新展開の第6話。あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

なお、TVer（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）では現在第1〜3・5話を無料で配信中。Hulu（https://www.hulu.jp/chosen-home)では最新話まで全話配信中。お見逃しなく！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi