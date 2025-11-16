スポニチ

写真拡大

　第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選決勝が16日に東大阪市の花園ラグビー場で行われる。

　大阪第1地区はAシードの東海大大阪仰星が近大付と、大阪第2地区はAシードの常翔学園が関大北陽と、大阪第3地区はAシードの大阪桐蔭が大阪朝鮮高と対戦する。

　第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会は12月27日に開幕する。

　

　▽準決勝（11月9日）★はAシード

　＜大阪第1地区＞

　★東海大大阪仰星63―0布施工科・東大阪みらい工科

　近大付15―12大産大付

　＜大阪第2地区＞

　★常翔学園89―7浪速

　関大北陽26―10同志社香里

　＜大阪第3地区＞

　★大阪桐蔭76―0金光藤蔭

　大阪朝鮮高96―0常翔啓光学園

　

　▽準々決勝（11月2日）

　＜大阪第1地区＞

　★東海大大阪仰星93―0大商大高

　布施工科・東大阪みらい工科59―3合同F（寝屋川、いちりつ、四條畷、長尾）

　大産大付37―10興国

　近大付52―0合同B（摂津、千里）

　＜大阪第2地区＞

　★常翔学園159―0合同A（生野、上宮太子、金岡、富田林、東大阪大柏原、住吉）

　浪速39―3茨木

　同志社香里101―0大阪電通大高

　関大北陽85―0淀川工科

　＜大阪第3地区＞

　★大阪桐蔭136―0都島工

　金光藤蔭60―0関西創価

　常翔啓光学園45―7合同C（八尾、布施、みどり清朋、花園、日新）

　大阪朝鮮高53―0関大第一

　

　▽1回戦（9月21日）

　＜大阪第1地区＞

　大商大高98―0高津

　合同F（寝屋川、いちりつ、四條畷、長尾）46―22関西大倉

　興国74―7上宮

　合同B（摂津、千里）32―8桃山学院

　＜大阪第2地区＞

　合同A（生野、上宮太子、金岡、富田林、東大阪大柏原、住吉）36―0北野

　茨木38―5履正社

　大阪電通大高76―0合同E（茨木西、金光大阪、北摂つばさ、桜塚、大阪、大院大高、大商学園）

　淀川工科50―24天王寺

　＜大阪第3地区＞

　都島工49―5箕面学園

　関西創価25―7合同D（門真西、城東工科、成城、汎愛、大手前、開明、太成学院大高）

　関大第一14―5早稲田大阪