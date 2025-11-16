12球団屈指のリリーフ陣の一角を担い、日本一に貢献したソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が15日、みずほペイペイドームで自主トレを行い、来季の“自分超え”を誓った。今季40試合以上登板のリリーフ投手ではリーグトップの奪三振率13・50を誇った。直球の最速156キロを更新し、さまざまな投手指標を良くしていく。リーグ3連覇、2年連続日本一へ、来季も勝利のバトンをつなぐ。

藤井が来季さらに進化してチームに数多くの白星をもたらす。最大のテーマとして直球のレベルアップを挙げた。

「もうちょっと速くなればと思いますし（球速の）平均値を上げるためにもマックスを上げたい。今の自分の良さを保ちつつ、全体的なベースアップができたら」

今季の直球の平均球速について「疲れが出ると150を切ることもあった。安定して52、53は出せるようにしたい」と振り返る。自己最速である156キロの更新を目指し、平均値も上げていくつもりだ。

球速アップを投手指標の良化につなげていく。今季は杉山、松本裕とともに“樹木方程式”を形成。51試合に登板して2勝3敗2セーブ19ホールド、防御率1・44の好成績でリーグ連覇に貢献した。奪三振率は13・50で40試合以上投げた救援投手でリーグトップ。1イニングあたりに許した走者（被安打＋与四球）を表すWHIPは同3位の0・92だった。

「奪三振率に関してはまだ上がある。目指していきたいし、WHIPや被打率の数字をもっと下げていきたい。球速アップが全てではないですけど、やっぱり（武器の）フォークや変化球も真っすぐが速いと思わせることが大事なので」

昨オフは腰のケガもあり思うようなオフを過ごせなかった。しかし、今年は違う。今はノースローで「1年間を通して戦う体の強さ」を求めてトレーニングに励んでいる。12月から技術的な練習に入っていく予定だ。

「感覚的な部分になるので説明は難しいですが（最速更新は）出ないことはないのかなと思う。（今季は）頭で理解していても体でうまく表現できない部分があった。そこも含めてオフはやっていきたいと思います」

今季の集大成となった日本シリーズでは最多タイ記録の4試合に登板し、計4イニングを1安打無四球無失点、6奪三振で優秀選手賞に輝いた。来季はさらなる貫禄でマウンドに仁王立ちする。 （木下 大一）