「武蔵野Ｓ・Ｇ３」（１５日、東京）

世代交代を印象づける快勝劇だ。３番人気の支持を受けたルクソールカフェが、並み居る強豪古馬を撃破。１５年ノンコノユメ以来１０年ぶり８頭目の３歳馬Ｖを決め、自身初の勲章を手に入れた。

大外枠スタートから難なく前めの４番手を確保。快調なペースで先手を奪ったアサカラキングを見ながら、十分な手応えを残して直線へ。レーンの合図にしっかりと応え、力強く脚を伸ばして３馬身半突き抜けた。新馬戦以来のコンビとなったレーンは「いい勝利でした。馬の具合も良く、終始手応えも良かった。最後の瞬発力も良かったですし、強い勝ち方を見せてくれました」と手放しで相棒をたたえた。

今回の勝利を含め、東京ダート千六は３戦負けなし。全兄カフェファラオも２１＆２２年にフェブラリーＳを連覇しており、まさに血のなせる業だ。初勝利までに３戦を要したように成長は奥手のタイプ。鞍上も「（新馬戦の時より）いろいろな部分で成長を感じました。体全体に力をつけているし、精神的にも大人になっている」と充実期にあることを実感していた。

重賞タイトルを手に入れ、今後の選択肢は一気に増えた。年内の大舞台へ駒を進めるのか、フェブラリーＳで兄弟制覇を目指すのか、それとも兄がなし得なかった海外Ｇ１制覇か−。無限の可能性を秘める血統馬の夢は、大きく広がった。