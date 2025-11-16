元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

11月後半は「心を解き放つとき」。丁亥（ていかのい）の気が深まり、あなたの中に眠っていた可能性を呼び覚ますタイミング今は、周囲に合わせるより“自分の感じ方”を大切に、自由に過ごしてみて。

私のオリジナル占い「美人占花」では、自由は規則やルールの問題ではなく、“心の在り方”から育まれると考えます。心を解放するには、朝の習慣を整えるのがおすすめです。1日の予定を書き出したり、軽く体を動かしたりするのが吉。この時期は締めつけのない、ゆったりした服装で過ごしましょう。

美容運

美容テーマは「光と温もりを纏う」。火と水の気が交わるこの時期は、ぬるめのお湯に浸かって“内側の美”を呼び覚まして。水は浄化を意味するので、嫌なことがあった日は、髪や身体をもう一度洗う“二度洗い”がおすすめ。不要な気を洗い流すことで、眠っていた美しさが自然に蘇ります。

お風呂上がりには、ラメ入りのボディミストやボディクリームを。アロマキャンドルを焚くときは、ほのかに甘く温もりある香りが運気アップに。手相開運ケアは“指先の潤い”がカギ。エネルギーが出入りする場所なので、丁寧なケアが幸運を引き寄せます。

金運・仕事運

この時期は、穏やかに前へ進むことがテーマ。仕事では“丁寧な仕上げ”が評価されるとき。細部にこだわるほど成果が出やすく信頼もアップします。途中で投げ出さず、最後までやり切る姿勢がチャンスを引き寄せるでしょう。金運は「感謝して使う」が開運の鍵。無駄を削るより、お世話になった人や心が動くことにお金を使うと良い循環が生まれます。あなたの想いに寄り添うお金の流れが、やさしく未来を後押ししてくれるでしょう。金運を引き寄せるアイテムは、ゴールド×パールのピアスやネックレス。

家族・人間関係

11月後半は、人との関係に“深み”が出るとき。丁亥の気が、あなたの中の思いやりと誠実さを引き出してくれます。表面的なやりとりより、心を込めたコミュニケーションが吉。身近な人に感謝の気持ちを込めて、明日からの生活が豊かになるプレゼントを贈るのもおすすめ。好きな人がいる方は、遠慮せず素直な気持ちを伝えてみて。言いにくいことも思い切って言葉にするチャンスですよ！家族との時間は、完璧に過ごすより“笑い合う瞬間”を大切に。小さなユーモアが空気をまろやかにしてくれるでしょう。

蝦名先生の一言

この間、コンビニのイートインコーナーに座っていたら、隣の女子高生がラーメンを静かに食べていました。するとその女子高生が友人らしき子に「ラーメン、一気に啜るタイプだった。お下品でごめんなさいね」と言ったのです。「なんて上品な子なんだ……！」と思い、振り返ると、人相でいう“品顔”。目に艶があり落ち着いた印象。顔は、心の鏡。人相の品も内側から宿るのだと改めて感じました。

お知らせ

＼最新の占い情報をLINEでお届け!!／

LINE公式アカウント「女性自身占い（@jisin-uranai）」の友だち追加はこちら