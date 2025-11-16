“白髪攻略法”見つけたーッ！！ 楽ちんなのにおしゃれな【今っぽハイライト】が最強♡

白髪を隠すより、いかすほうがおしゃれ！ そんな考え方から人気を集めているのが、抜け感のある「ハイライトヘア」。動きや立体感が出るだけでなく、染め直しの間も自然に馴染むのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の髪をおしゃれに見せる最新のハイライトスタイルをご紹介します。

ピンクグレージュの外ハネボブ

やわらかなピンクグレージュが印象的な外ハネボブ。全体にラフな質感を残し、くしゅっと動きをつけることで軽やかな雰囲気に仕上がります。ハイライトはしっかり入っているものの、カラーが馴染むことで全体がまろやかに見え、ヘアカラーの透け感をより引き立てています。

くびれショート × コントラストハイライト

ストレートベースのくびれショートに、ハイライトを散らしたスタイル。地毛に近いトーンをベースに、ホワイト寄りの明るいハイライトを組み合わせています。ハイライトを細く入れることで、コントラストが強めでも派手になりすぎず、自然な奥行きが出る仕上がりに。立体感のあるフォルムが際立つ、大人のためのハイライトショートです。

ホワイトベージュの外ハネボブ

ワンレンベースの外ハネボブに、ホワイト寄りのベージュ系ハイライトをしっかり重ねた今っぽデザイン。ベースの色が溶け込むほどにハイライトがなじみ、髪全体がやわらかく透けるような質感に見えます。白髪もそのままハイライトの一部として馴染むので、境目が目立ちにくいのも魅力的です。

コントラストが映えるレイヤーミディ

レイヤーを入れたミディアムヘアに、明るめブラウンとベージュのコントラストハイライトを合わせたスタイル。全体のトーン差を出しながらも、色味を近づけることで自然なつながりを表現しています。明るさと落ち着きのバランスが取れたデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@kaito_litze.osaka様、@mabashi_hair様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里