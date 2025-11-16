ベッツが米誌で独占インタビュー

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。ワールドシリーズ（WS）制覇とMVP満票受賞という歴史的なシーズンを終えたが、同僚のムーキー・ベッツ内野手が米誌で普段の大谷の様子について言及した。

米セレブリティー専門雑誌「Us Weekly」が、「ドジャースのムーキー・ベッツは、ワールドシリーズ優勝後もMLBアワードの司会など、活動をベースダウンしないと語った」との見出しでベッツの独占インタビューを掲載した。

記事の中でベッツは、WS優勝後にあったパーティーについて言及。フリーマンがワームダンスするなど大きく盛り上がったが、そこで大谷について「ドジャースの殻から抜け出せなかった選手が一人いた。それはオオタニだ」と切り出した。フィールド外で喜びを爆発させることは少ないようだ。

ベッツは「（大谷が他の選手のように騒げるかは）できるかどうかは分からない」とし、「注目されすぎているから、もうこれ以上は望んでないんだろう」と同情した。加えて「普段は落ち着いていて、口出しせずに見守って、俺たちがやりたいことをやらせてくれるんだ」とチームメートだから分かる様子を紹介した。



