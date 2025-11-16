◆第５６回明治神宮野球大会▽２回戦 花巻東３―１崇徳（１５日・神宮）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）の母校・花巻東（東北）が崇徳（中国）に勝利し、４強入りした。今季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏（４９）の次男・大翔（だいと）内野手（２年）は「４番・三塁」で出場。木製バットを操り、０―０の６回には大谷バリの“マン振り”で左中間にソロアーチを架けるなど、４打数２安打１打点の活躍で初戦突破に貢献。満票で３年連続のＭＶＰに輝いた海の向こうの大先輩に“祝砲”を贈り、同校初となる日本一へ、あと２勝に迫った。

左右の違いはあれど、大谷先輩をほうふつとさせるフルスイングだった。６回２死走者なし。古城が内角に入り込んだ直球を、振り切ったバットが背中に届くほどの“マン振り”で捉えた。上半身を反って放った打球は、左中間のスタンドへ消えた。「多少厳しい球でも行かないとダメだなと。どんな形でもつなげられたらと思って打席に入りました」と４番の力を見せつけた。

崇徳のプロ注目左腕・徳丸凜空（りく・２年）の公式戦連続イニング無失点を３５で止める貴重な先制本塁打に「かなり良いスイングができた。手応えがすごく良かったので、次の試合に向けても自信になった」と胸を張った。花巻東の選手が同大会で本塁打を放つのは、２１年の準決勝・広陵戦の佐々木麟太郎以来３人目。右打者では初となった。

しかも木製バットで、だ。「金属だと軽く当てただけでも飛んでしまう」と、昨年１１月から導入。この日の一発は高校通算２５号。「当てるだけでは飛ばない。体全体を使って打てば飛ぶということに気づかされた」。木製では２１本目の本塁打となった。

偉大な先輩の活躍が原動力だ。同校ＯＢのドジャース・大谷が１３日、ナ・リーグＭＶＰに満票で選出されたばかり。３年連続４度目の受賞で尊敬の念は大きくなるばかりだ。「翔平さんと同じユニホームを着てプレーできているということに、すごく誇りを持っています。素晴らしい賞を受賞したと聞いて、自分も近づけたらいいな、という思いが日に日に強くなっています」。今なお歴史に名を刻み続ける大きな背中を必死に追いかけていく。

内野手として巨人など通算１６年で７６７試合に出場した父・茂幸氏もスタンドから約４か月ぶりに声援を送った。「周りに恵まれて、すごく良い感じに成長したなと感じます」。堅実な守備とシュアな打撃で活躍した父はプロ通算９本塁打。息子の豪快な一発に「びっくり。すごいなと思いました。僕じゃ無理ですね」と笑顔でたたえた。

１年夏から３季連続甲子園に出場中。４番を担ってきた背番号５は、既に来秋のドラフト候補としてＮＰＢスカウトからも注目されている。視察した巨人・斉藤スカウトは「木製バットで左中間までもっていけるのはすごい。守りでも、動けて肩も良い。右のサードで面白い選手」と目を見張った。

今秋からは新たに主将を務める。責任と期待が重くのしかかるが、「最終学年として自覚が芽生えた」と前向きだ。「振り切る意識にかなり自信がついてきた。もっと磨き上げて、打撃の技術を上げていきたい」。チームを頂点へ導き、海の向こうで活躍する先輩のように、その名をとどろかせる。（北村 優衣）