東京六大学リーグ・東大の現役選手でありながら、１２日に司法試験に合格したスタンリー翔唯（かい）内野手（２年＝早実）が１５日、スポーツ報知の取材に応え、東大野球部の４年間を終えた後、日米の独立リーグ（Ｌ）で野球継続のプランがあることを明かした。弁護士になるために必要な１年間の司法修習は、野球引退後に臨むというものだ。

野球愛は本物だった。卒業後は司法修習を受け、弁護士に―という常人のレールとは違う道が、脳内に描かれていた。「野球を４年間で終わりたくない。米国か日本の独立リーグとか、高いレベルで野球に挑戦したい思いがあります」。早大政経学部では司法試験の勉強に取り組み、予備試験に合格したが、野球部入部を目指して東大受験へシフト。２４年４月に入学した経緯があり、現在２２歳だ。ＮＰＢ入りには「年齢が大きいです。宗山（塁）と同い年なんで正直、夢物語かな」と現実を直視し、独立Ｌに照準を絞った。

春秋の新人戦ではヒットを放っているが、リーグ戦出場はまだない。すでにＡチームのオープン戦で４番を務めるなど、打棒には定評。来春の開幕スタメンを「絶対条件」と言い切る。「最終的には総理大臣になって、日本をよりいい国にしたい」とスタンリー。まずはバットで、赤門軍団を勝利に導く。（加藤 弘士）

◆スタンリー 翔唯（かい）２００３年１月２０日、東京・練馬区生まれ。２２歳。小１から光が丘コメッツで野球を始め、早実中等部では軟式野球部で遊撃手。早実では投手もベンチ入りなしで学生コーチ。早大政経学部に入学後はスポーツ新聞サークル「早稲田スポーツ新聞会」に属しながら、司法試験の勉強に取り組む。２４年春に東大文３合格。野球部に入部。１７８センチ、８５キロ。右投右打。