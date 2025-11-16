卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）による卓球教室「全農ｐｒｅｓｅｎｔｓ 石川佳純４７都道府県サンクスツアー ｉｎ青森」が１５日、青森県の伊藤鉱業アリーナつがるで行われた。

この日は青森県内在住の小学生約６０人が参加。石川さんが牛乳やスイカなど食べ物のジェスチャーをして、子どもたちが正解のかるたを探す「食べものかるた」で準備運動後は、フォアハンドやバックハンド、フットワークなどを実技指導した。「青森は人が温かいという印象があります。今日も観客席から温かい声をかけていただいて、うれしかったですね」と笑顔を見せ、「参加していた子どもたちは基礎のレベルが高い。今後強い選手が青森県から出てきてほしい」とホープ誕生へ期待を寄せた。

全国各地を回るサンクスツアーは２０２２年４月からスタートし、今回が４４回目。残すは宮城、高知、鳥取で、年内完走を予定している。「さみしいですよね…。毎回、３時間以上もあるのに、あっという間に終わっていた。残り３回、（充実の時間を）かみしめながらやり切ります」と話した。