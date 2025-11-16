読売テレビ「発見！仰天！！プレミアもん！！！ 土曜はダメよ！」（土曜・後４時）に、２０１１年からＮＭＢ４８のメンバーが出演し、関西が誇る人気バラエティー番組を盛り上げている。現在は安部若菜（２４）、坂田心咲（２０）、三鴨くるみ（２４）の３人体制。わかぽん（安部）とくるみが、２９日に迎える「９００回突破記念！」放送回を前に“おもろいアイドル”としての心意気を語った。（田中 昌宏）

０３年にスタートした「土ダメ」に、ＮＭＢ４８は結成２年目の１１年から出演している。安部、三鴨は坂田とともに、９００回（突破記念）という歴史的瞬間に立ち会った。

安部「ちっちゃい頃から見ていた番組に出られてるっていうことが、とても不思議。すごく光栄です」

三鴨「私は（今年７月に）参加させていただいて間もないんですけど、１０００回記念も出られるように頑張ろうと思います」

大阪出身の安部と、東京出身の三鴨。バラエティーの受け止め方も違うようだ。

安部「『小枝不動産』で桂小枝師匠が落語ネタの一部を話されることがあって、勉強になります。かまどのことを『おくどさん』って言うんです。後藤（輝基＝フットボールアワー）さんは視聴者の気持ちを代弁して『みんな分からんねん！』ってツッコまれるんですけど、私は内心『まあ分かるんですけどね』って」

三鴨「出演者の皆さん全員に関西魂を感じますね。どう転んでも面白く展開してくださる。私は食べられないものが多いんですが、後藤さんも藤井（隆）さんも『それって触れて大丈夫なやつ？』って確認してから、ずっとイジってくださる。本当にありがたいです」

苦手な食べ物も多いが、苦手な漢字も多い。酒盗を「さけぬすみ」と読んだこともある。

三鴨「へへへ。わかぽんさんに漢字の読み方とか、逆のパターン（書き取り）とか、楽屋で教えていただくことが多いです」

安部「収録直前に『この（クイズに出る）メニュー、何て読むんですか？』とか聞いてくるんですけど『もうそのまま行き！』って」

漢字が苦手キャラを貫いた方が面白い。三鴨をプロデュースする安部は、コーナーも任されるようになった。

安部「ありがたいことに『若菜のわかるチャー』ってコーナーをいただいて、ロケに行かせていただきました」

三鴨「私は『犬クイズ！』が好き。知らない方のワンちゃんを見て、色とか種類だけで名前を考える。そんな番組、東京じゃ見たことない」

小説家としての横顔も持つ“安部先生”。番組を題材に新作を書くとすれば…。

安部「『土ダメ』のメンバーで書くならミステリー。岩尾（望＝フットボールアワー）さんが途中までめっちゃ怪しくて、犯人だと思われるんだけど、真犯人は藤井さんだった…。普段のクイズの回答も皆さん人柄がにじみ出ているので、書けそうな気がします」

三鴨「面白そう！ 私絶対、岩尾さんが犯人だと思い込むタイプです」

「土ダメ殺人事件」の刊行が待ち遠しい。

◆安部 若菜（あべ・わかな）２００１年７月１８日、大阪府出身。２４歳。１８年にドラフト３期生としてＮＭＢ４８加入。２０年に正規メンバーに昇格。２２年に「アイドル失格」で小説家デビュー。今年３月に関大を卒業した。趣味は落語、ゲーム、読書、アニメ。１５９センチ。

◆三鴨 くるみ（みかも・くるみ）２００１年１０月３１日、東京都出身。２４歳。昨年７月、１０期生としてＮＭＢ４８に加入。今年４月、正規メンバー昇格。１０月の３代目キャプテン選挙に立候補した。特技は韓国語（ＴＯＰＩＫ６級所持）、アイスの早食いなど。１６１センチ。