²Ö±à¤¬£±Éô¡¦£Â£ÒÅìµþ¤«¤é·àÅª¾¡Íø¡ª¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÜ²¼Âçµ±¤¬·è¾¡¥È¥é¥¤¡¡¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á
¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¢¦Âè£µ£°²ó¶áÅ´¥ê¥³¡¼Äê´üÀï¡¡²Ö±à£³£¸¡½£³£±£Â£ÒÅìµþ¡Ê£±£µÆü¡¦ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡£³µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó£±ÉôÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹£²Éô¡¦²Ö±à¡Êµì¶áÅ´¡Ë¤Ï¡¢£±Éô¡¦£Â£ÒÅìµþ¡Êµì¥ê¥³¡¼¡Ë¤«¤é·àÅª¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡££³£±¡½£³£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î£´£°Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é£Æ£×¥Ð¥Ã¥¯¥¹°ìÂÎ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Õ¥é¥ó¥«¡¼µÜ²¼Âçµ±¡Ê£²£¶¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ë·è¾¡¥È¥é¥¤¡££Ï£Â¤Ç½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÎÂÀÅÄ½Õ¼ù´ÆÆÄ¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¡Ê¾×ÆÍ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç£¸£°Ê¬´Ö¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó´ü´Ö¡¢Å·ÍýÂç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô´ÆÆÄ¤ÎÊ¡°æÍµ»Î»á¡Ê£³£¶¡Ë¤ò¾·¤¡¢¼¼Æâ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥È¥ì¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÂÀÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤Î¥ê¡¼¥°³«Ëë¡¦°¦ÃÎ¡ÊµìËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡ËÀï¤Þ¤ÇÌó£±¤«·î¡£Êä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½£Ó£Ï¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£±£±·îÃæ¤Ë¤â¹çÎ®Í½Äê¤À¡£ÃÏÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸Áª¼ê¤È¡¢¿·ÀïÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¡¢º£µ¨¤³¤½£±ÉôÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÊÅÄÂ¼¡¡Î¶°ì¡Ë