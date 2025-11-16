◆全国高校サッカー選手権滋賀大会▽決勝 水口０―０（ＰＫ３―０）比叡山（１５日・皇子山）

水口が比叡山との激闘を制し、２９大会ぶり１６度目の本大会出場を決めた。０―０で突入したＰＫ戦でＧＫ小西琉希（２年）が立て続けに３本を止め、試合を通じて一度もゴールを割らせず。今夏のインターハイ予選準決勝の立命館守山戦でＰＫ戦の末に敗れた雪辱を果たした。比叡山は初優勝にあと一歩届かなかった。選手権は１７日に抽選会が行われ、１２月２８日から関東近郊で開催される。

３本連続でＰＫを止めた小西を、仲間が笑顔で迎える。雲一つない空に、歓喜の声が響いた。相手の粘り強い守備を前に得点は奪えなかったが、迎えたＰＫ戦はストレート決着。勝利後に大粒の涙を流した２年生守護神は「インターハイでＰＫで負けて悔しくて。止められたことがうれしかった」と胸をなで下ろした。

準備のたまものだった。インターハイ予選ではＰＫ戦の末、４強敗退。小西は「ＰＫを見るとその度に思い出す」と当時の心境を振り返る。敗戦後からＰＫ練習に取り組むようになり、この１週間は毎日実施。首脳陣と綿密に対策も立て、３本連続でコースを読み切った。延長戦が終わった後、キャプテンマークも託され「（ＰＫ戦も）自信がつきました」と、ＭＶＰ級の活躍に笑顔だった。

昨年の同大会は、２回戦で敗退。一発勝負で勝ちきることを課題に１年を積み重ねてきた。ＭＦ梅田旬主将（３年）が試合前に話したのは「悔いなく終わろう」という一点。力を出し切って滋賀を制覇し、夘田（うだ）雄基監督（２６）は「形になった事が成果」と胸を張った。「ＯＢだったり、地域の方々が盛り上がってくれていると感じていた。しっかり勝てて良かった」と指揮官。多くの人の思いも背負って、四半世紀以上ぶりの全国でも暴れる。（森口 登生）

〇…比叡山はＰＫ戦で力尽き、初の選手権出場を逃した。８０分間で自チームのシュートは１本だったが、猛攻を仕掛けてくる相手にも体を張り続けてひるまず。延長に入るとギアを上げ、シュート３本を放ったが、ゴールが遠かった。林孝紀監督（４３）は「ゴール前の集中力は真骨頂。たくましく成長した姿が誇らしかった」と称賛。大粒の涙を流す選手たちを見つめ、指揮官は「魂を引き継いで、次は勝利を目指して頑張りたい」と悔しさをにじませながらも前を向いた。