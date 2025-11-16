◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）

第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２は１５日、京都競馬場で行われ、１番人気のアドマイヤクワッズ（坂井）が１分３３秒１の２歳コースレコードで勝利。無傷２連勝で重賞初制覇を果たし、朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神）の主役候補に名乗りを上げた。

◆坂井瑠星騎手 ２４年ランフォーヴァウに続き２年連続２勝目。重賞は先週のみやこＳのダブルハートボンドに続く２週連続、今年６勝目で通算２５勝目。

◆友道康夫調教師 １８年アドマイヤマーズ以来、７年ぶり２勝目。重賞は今年のローズＳのカムニャック以来、今年７勝目で通算７８勝目。

◆リアルスティール産駒 ２２年オールパルフェ以来、３年ぶり２勝目。重賞は今年の毎日王冠のレーベンスティール以来、今年４勝目で通算８勝目。

◆レコードタイム １３年ホウライアキコが記録した１分３３秒２を０秒１上回った。

◆牡馬の勝利 ２３年ジャンタルマンタル以来、２年ぶり４３回目。

◆単勝１番人気の勝利 ２３年ジャンタルマンタルから３年連続２５回目。

◆関西馬の勝利 ２３年ジャンタルマンタルから３年連続５７回目。通算成績は関西馬５７勝、関東馬１勝、地方所属馬２勝。（記録はすべてＪＲＡ）