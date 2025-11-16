◆第５６回記念明治神宮野球大会第２日▽高校の部・２回戦 神戸国際大付７―０中京大中京＝７回コールド＝（１５日・神宮）

神宮にも嵐を呼んだ。１点を先行した２回だ。神戸国際大付の石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が、右中間最深部へ公式戦初アーチを架けた。「いい感触だったので、行ったかなと。めちゃくちゃ気持ちいい」。高校通算１５本塁打目。５回２死一、三塁でも左前適時打を放ち、２１年ぶりの初戦突破に貢献した。

母方の祖父が、昭和の大スター・石原裕次郎さんの大ファン。娘が結婚して石原姓になり「石原と言えば裕次郎だ」と命名された。近畿大会準決勝・大阪桐蔭戦で決勝打を放ち、その名前にも注目が集まった。故障で一度は手放した背番号７を今大会で取り戻し、躍動。バッティンググローブに刺しゅうを入れたこともあるお気に入りの楽曲「嵐を呼ぶ男」にかけ「嵐を呼べました」とはにかんだ。

体重１１０キロのパワー自慢。実は現在、ダイエットに取り組んでいる。目標は１５キロ減の９５キロ。「キレを出せばもっと飛ぶ。筋肉を落とさずに体重を落としていっている」と、チームメートの打撃練習中に黙々と走り込んでいる。鍛錬した先に目指すのは、打ち勝つ野球だ。「自分があこがれた勝ち方なので」とこの日は３本塁打を含む８安打７得点で快勝。伝統の強打を「ゆうじろう」が支えている。（瀬川 楓花）

◆石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）２００８年５月１０日、岡山市生まれ。１７歳。小学１年生から相生・港クラブで野球を始め、上道中では東岡山ボーイズに所属。神戸国際大付では１年秋からベンチ入り。１７８センチ、１１０キロ。右投右打。好きな選手は巨人・岡本和真内野手。