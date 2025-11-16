オリックス大好きマルチタレントのメイ・イズモト（５３）が、高知で行われている秋季キャンプに「潜入」した。悪天候だった昨年に続く訪問では、親交のある阿部翔太投手（３３）や山崎颯一郎投手（２７）らをメイいっぱいに激励。スポーツ報知に応援コラム「オリに一生懸メイ」を寄せ、今季３位からの飛躍を予言してみせた。

オリックスとスポーツ報知推しのみなさま、行ってきましたよ！ 秋の高知キャンプです。昨年は雨で行動範囲が限られましたが、午前１０時の練習開始から動き回りました。まず、ブルペンで驚いたのは山下舜平大投手の球。おそらく７、８割の力でしょうけど、速い、速い。横から見ていたのに、思わずのけぞってしまいました。

コーチ兼任の平野投手は存在感抜群でした。投手を見守りながら助言するというスタイルで、温かかったですね…。若手投手と一緒にランニングもしていて、まさに「二足のわらじ」でした。野手で圧倒されたのは森選手の練習量。若月選手との正捕手争いが、楽しみで仕方がありません。

練習の合間には、阿部投手と颯一郎投手と話すこともできました。阿部投手は腕を少し下げたフォームに取り組んでいます。イメージは日本ハムの玉井投手。ピンチでの火消しが目に浮かびます。火消しといえば颯一郎投手。今シーズンの後半につかんだ自信や手応えが「メイさん、来年はやりますよ！」という言葉にも表れていました。

１軍で活躍した選手、苦しんだ選手。高知に滞在したのは２日間でしたが、それぞれの思いを感じることができました。幸運なことに、岸田監督とも初対面。丁寧に対応していただき、大感激です。２年目を迎える岸田オリックス。秋の時点でもう、Ａクラスは確定です！（メイ・イズモト）

◆メイ・イズモト １９７２年５月３１日、大阪・堺市生まれ。５３歳。主に関西ローカルのテレビやラジオのパーソナリティーとして活躍し、俳優としてもドラマや映画に出演。熱狂的なオリックスファンでもあり、自身が出演する「ふらんくくらぶＡ」（ベイコム）では、オリックスに関連した企画を数多く取り上げている。芸名の「メイ」は５月生まれから。