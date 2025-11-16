Ë¾ºÎ¶¡¡ÆÍ¤¹ç¤¤¡¢¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡È³Ú¤·¾¡¤Ã¤¿¡É¡ª¡¡²£¹Ë½éV¤Ø2ÇÔ»à¼é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤¿¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê7ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬Ê¿Ëë¡¦¶ÌÏÉ¤ò·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎËö¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¡¢5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¾º¿Ê5¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢±§ÎÉ¤ò¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤ÇÂà¤±¤¿Á´¾¡¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î2º¹¤ò»à¼é¡£¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾®·ë¡¦¹â°Â¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢6¾¡ÌÜ¡£Âç¤ÎÎ¤¤ò1º¹¤ÇÄÉ¤¦¤Î¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÊ¿Ëë¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢Æ£¥ÎÀî¤Î3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¡¦¶×ºù¤Ï¼ã¸µ½Õ¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ë¶þ¤·¡¢5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÂÎ¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¶ÌÏÉÀï¤Ï¡¢ÆÍ¤¹ç¤¤¡¢¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤È¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Çµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¸«¹ç¤¦¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÇï¼ê¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏºÆÅÙ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÆÀ°Õ¤Î±¦¤Ç²¼¼ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¶»¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´ó¤êÀÚ¤ê¡¢Ìó25ÉÃ¤ÎÇ®Àï¤Ë¤±¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤ì¤¿¡£¶ÌÏÉ´Ø¤ÎÆÍ¤²¡¤·¤Ï½Å¤¤¡£²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°Æü¡¢¼ã¸µ½Õ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤ËÀª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¾º¿Ê¸å5¾ì½ê¤Ç10¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±ÇÛµë¡£¼èÁÈ¸å¡¢»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤«¤é¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£³Ú¤·¤á¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ï8³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤ò°Â°×¤Ë¿©¤é¤Ã¤¿Ì¤½Ï¤µ¤ò²ü¤á¡¢»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤òÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤à¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¼ê¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£Æü¡¹½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¤¯¤ì¤ë¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤¬»ÕÄï¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ï½Õ¾ì½ê¤Ç¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¸å¡¢4¾ì½ê°ï¤·¤Æ¤¤¿²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤òÁá´ü¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ©Ï²¿ÆÊý¡£²áµî2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï12¾¡3ÇÔ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÕÅ¾¡£3ÅÙÌÜ¤ÎµÕÅ¾·à¤Ç¡¢²£¹Ë½éV¤òÁÀ¤¦¡£