NAOYA、冨田侑暉の肩に手を添える 『セラピーゲーム』舞台版ビジュアル＆サブキャスト発表
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』が、舞台化される。それに先立って、キービジュアルと追加キャストが発表された。
【写真】デート中？ラブラブなNAOYA & 冨田侑暉
原作は、シリーズ累計130万部を突破した日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生・静真（冨田）と恋に臆病なツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）の賭けから始まる恋を描く。
舞台『セラピーゲーム』は、ドラマ最終話から約1ヶ月後の2026年1月16日から25日にわたって、東京・日本青年館で上演される。ドラマで湊役のNAOYA、静真役の冨田、樹役の佐藤瑠雅、翔平役のHAYATOが続投。ドラマ最終話から約1ヶ月後に、ドラマで見ていた世界を劇場で体感できる。
今回公開されたキービジュアルでは、静真役・冨田の肩に添えられた湊役・NAOYAの指先に「賭けから始まる恋のゲーム」という物語の始まりを感じつつ、その切なげな表情からは、時にすれ違いながらも互いが唯一無二の存在として引かれあっていく2人の未来を想像させる。ドラマ版キービジュアルの柔らかな光の中で寄り添う2人とは雰囲気が一転した本ビジュアルからも伝わるような舞台版ならではの美しさを劇場で堪能できる。
また、湊と静真を愛とユーモアたっぷりに見守るミックスバーのママ役は、なだぎ武に決定。静真の同級生・巽を栗原航大、近澤役を雨宮大晟、静真の元カノ・ユカ役を新野尾七奈が演じるなど、フレッシュな顔ぶれがそろう。さらに、ミックスバーのキャスト役として、放送中のドラマ版でも華やかな存在感を放った井手上漠が続投。そして、青地洋、後藤恭路が新たに物語を彩る。
脚本は『刃牙THE GRAPPLER STAGE』『前田慶次かぶき旅 STAGE&LIVE』『舞台ハイスクール！奇面組』などを手掛け、巧みな構成に定評のある田中大祐氏、演出は『reading live Story of Aesops』『サイレントヴォイス』『Tokyo Kaidan Collection 牡丹灯籠』などを手掛け、耽美的な世界観と美しい演出を得意とする相原雪月花氏が務める。
