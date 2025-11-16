2»ù¤ÎÊì¡¦µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎËÜ²»ÅÇÏª¡¡¸½ºß¤ÎÎø°¦´Ñ¤â¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬¡¢¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò·ÝÇ½³¦¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¡ª¡×À¼¤ò¾å¤²¤ëµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎµÈÀ¥¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¡£±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÈÀ¥¤È¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ã¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÏ¤¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¡¢µÈÀ¥¤Ï¡È¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶Ã¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç30Ç¯¶á¤¤¶¦±éÎò¤Î¤¢¤ëËÌÂ¼°ìµ±¤Ï¡¢µÈÀ¥¤ËÀ¤´Ö¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¡£ÉáÃÊ¤ÎÌòÊÁ¤Ê¤É¤«¤é´¶¤¸¤ë°õ¾Ý¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦ÁÇ´é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢µÈÀ¥¤Ï»×¤ï¤º¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤ä¤á¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÌÂ¼¤Ï¡¢µÈÀ¥¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¥·¥ã¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±ÆËÜÈÖ5ÉÃÁ°¤Î¡È¾È¤ì±£¤·¡É¤ËMC¤Î°æ·å¹°·Ã¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎµÈÀ¥¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆVTR½Ð±é¤·¤¿¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÅÄÂ¼·Ë»Ò»á¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÂ¼¥ß¥¤Ï¡¢30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¡¢µÈÀ¥¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂçÃÀ¤Ç·èÃÇÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÈÀ¥¤ÏÅö»þÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¸Å¤¤´¶³Ð¡É¤ò¹ðÇò¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëµÈÀ¥¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¿È¤âÊÒ¿Æ¤Î¤â¤È°é¤Ã¤¿»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÈÀ¥¤À¤«¤é¤³¤½°Õ¼±¤¹¤ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢µÈÀ¥¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¡ª¡×À¼¤ò¾å¤²¤ëµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎµÈÀ¥¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¡£±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÈÀ¥¤È¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ã¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÏ¤¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¡¢µÈÀ¥¤Ï¡È¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶Ã¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎµÈÀ¥¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆVTR½Ð±é¤·¤¿¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÅÄÂ¼·Ë»Ò»á¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÂ¼¥ß¥¤Ï¡¢30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¡¢µÈÀ¥¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂçÃÀ¤Ç·èÃÇÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÈÀ¥¤ÏÅö»þÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¸Å¤¤´¶³Ð¡É¤ò¹ðÇò¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëµÈÀ¥¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¿È¤âÊÒ¿Æ¤Î¤â¤È°é¤Ã¤¿»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÈÀ¥¤À¤«¤é¤³¤½°Õ¼±¤¹¤ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢µÈÀ¥¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£