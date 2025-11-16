大谷翔平が辞めた宿敵への脱帽 LA実況が告白した偉才が隠せなかった“静かな怒り”「パドレス戦では相手ベンチへの敬礼をさっぱりやらなくなった」
試合前には、ほぼ毎試合のように相手ベンチに軽い挨拶をしていた大谷(C)Getty Images
またも日本の偉才が伝説を生んだ。
現地時間11月13日、ドジャースの大谷翔平は、全米野球記者協会（BBWAA）の発表するリーグMVPを3年連続で受賞。レギュラーシーズンに達成した史上初の「55-62（55本塁打＆62奪三振）」の快挙やワールドシリーズ連覇などあらゆるドラマに彩られた25年は、これ以上にない形で締めくくられた。
【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫妻との3ショットを見る
投打二刀流を再始動させた1年にあって、周囲の関係者にとって“忘れがたい光景”として記憶されている試合がある。それは6月20日に行われた本拠地でのパドレス戦だ。
因縁渦巻くマッチアップで繰り広げられた“報復合戦”に巻き込まれた。
同16日から始まった4連戦は両チーム合計8つの死球が飛び出す展開となり、両チームの指揮官が退場処分を命じられた第4戦では大谷も“報復”とみられる2つの死球を頂戴した。とりわけパドレス守護神のロベルト・スアレスから100マイル（約160.9キロ）の剛速球を右肩付近にぶつけられた一球は「意図的にぶつけるなんてことはあっちゃいけない」（米紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者）と波紋を呼ぶものとなった。
この遺恨を生んだ一戦から大谷の振る舞いにも“変化”が起きていた。現地時間11月14日、米スポーツ専門局『ESPN LA』に出演したロサンゼルスの放送局『Sports Net LA』の実況を務めるステファン・ネルソン氏は「ショウヘイは毎試合、第1打席の前には相手ベンチに向かって、ヘルメットを軽く上げて挨拶をする。でも、その敬礼をやめた相手がいるんだ。そうパドレスとマイク・シルトン（当時のパドレス監督）だ」と証言。自身が報復被害を受けたパドレス戦以降、同カードで敬意を示す振る舞いを見せなくなったという。
「きっかけは間違いなくドジャー・スタジアムで、スアレスが100マイルのボールを背中に当ててきた試合だ。彼はその場でこそ紳士的に振る舞って、ヒートアップしそうになったベンチを冷静になだめていた。でも、その後からパドレス戦では監督や相手ベンチへの敬礼はきれいさっぱりやらなくなったんだ」
ドジャースの試合を全試合中継しているネルソン氏。ゆえに選手の些細な変化も見逃さなかった。ただ、ライバルへの敬礼をやめた大谷の所作には「自分も考えさせられた」という。
「きっと彼は“敬意”ってものが、双方が抱いてこそだと分かっている。だから一度でも一線を越えてしまったらもう終わりなんだ。彼の態度の変化は全てを物語っているような感じがした。きっと彼はそのことを口にしない。けど、その沈黙は彼の置かれた立場や両チームのライバル関係の深さを示していると思うんだ」
さまざまなドラマがあった。その中で大谷に“静かな怒り”を抱かせたパドレス戦の物語は、当人はもちろん、周囲の人間にも小さくないインパクトを残していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]