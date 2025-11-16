今夏の高校野球北北海道大会で４強入りした士別翔雲の大橋広翔投手（３年）が、首都大学野球連盟２部の桜美林大にＡＯ入試で合格した。ＮＰＢスカウトからも注目を集め、名寄地区から初の甲子園出場を目指した最速１４５キロ右腕は、４年後のプロ入りを目指す。

プロ志望届提出も視野に入れて臨んだ最後の夏。地区代表決定戦から３試合連続完投で４強に導くなどアピールしたが、現実は甘くはなかった。「大会後に（スカウトから進路を問い合わせる）電話がなくて、厳しいという話になった。早めに諦めて大学にしたほうがいい」と、進学を決断した。

１０月のドラフト会議は、インターネット中継の生配信で視聴した。同世代が次々に名前を呼ばれる中、Ｕ―１４北海道選抜でともにプレーした札幌日大・窪田洋祐外野手（３年）もオリックスから４位指名を受けた。「おめでとう」とメッセージを送ったが、「率直に悔しかった」と本音も。「必ず４年後、即戦力として入って先に活躍するという気持ち」と、ライバルへの闘争心を胸に秘めて大学野球に挑む。

オフは地元の士別市でトレーニングを続けていく。大学では平均球速を１５０キロまで伸ばすのが目標で、「悔しい（気持ち）が多い３年間だった。この悔しさをぶつけて、まずは（チームが）１部に上がれるように貢献したい」。同校の渡辺雄介監督（４３）が「士別の宝」と評する逸材は、大志を抱いて１８年間を過ごした北の大地を離れる。（島山 知房）

◆大橋 広翔（おおはし・ひろと）２００７年７月１８日、士別市出身。１８歳。士別小２年時に士別九十九少年団で野球を始める。士別中では軟式野球部に所属し、Ｕ―１４北海道選抜に選出された。士別翔雲では１年春の地区予選で初めてベンチ入り。１８２センチ、８７キロ。右投右打。家族は両親と姉、兄。好きなプロ野球選手は日本ハム・レイエス。