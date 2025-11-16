「不倫密告」で地獄へ。モラハラ夫が家庭も仕事も“完全自滅”した末路【ママリ】

職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦になった佳奈。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。夫の不倫が発覚し、そのころから、夫はモラハラ気質に。問い詰めても、威嚇したり、佳奈を見下したりするばかりです。そこで、佳奈は夫の後輩とともに、徹底的に追い詰める準備を進めます。次々と証拠を提示し、最終的には「会社にバラす」と告げると、ようやく観念。しかし、最後まで夫は悪あがきをし…。不倫騒動を描いた作品、はたけ(@hatake_0123_)さん著作、『公務員の夫と修羅場になった話』をダイジェスト版でごらんください。

救いようがない…夫を見限った瞬間

公務員の夫は、仕事に誇りを持っていました。ですが、仕事中に職場の後輩と何度も不貞行為に及びます。動かぬ証拠がいくつもあるため、もしも職場にバレたら、公務員としての人生は終わります。



最後まで、自分のことしか考えず、佳奈に対して不倫をすすめるなんて…。佳奈は早々に見切りをつけ、離婚を言い渡し、家を出ます。



しかし、佳奈は職場に告発することはしませんでした。このことを、不倫の証拠集めに協力してくれた後輩に報告。すると、後輩は自ら動くことを決意します…。

まったく反省していない…夫に社会的制裁を

結局は、後輩が内部告発したため、夫の不倫は職場にバレてしまいました。夫は、社内でモラハラ発言をくり返していたため、一部の人からうらみを買っていたのです。



まさに、自業自得の結果となりました。

不倫夫の悲惨な末路と、対照的な妻

悲惨な末路を迎えた夫。ですが、同情の余地はありませんね。大切にすべき妻・佳奈をうらぎり、見くだしてばかりいたのです。周囲の人を大切にできない人は、いつかは孤立するものですね。



一方で佳奈は、離婚をへて、たくましくなったようです。今は新しい仕事を始め、じゅうじつした日々を送っています。



モラハラ夫に屈せず、最後まで闘った佳奈。自分の幸せのために、強くたくましくなった姿に、勇気をもらえる作品です。

記事作成: ももこ

