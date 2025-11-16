ラ・プレリーが阪急うめだに登場♡極上スキンケアを体感できるPOP UP開催

スイス発のラグジュアリースキンケアブランド〈ラ・プレリー〉が、阪急うめだ本店でPOP UPイベントを開催。ブランドを象徴する「スキンキャビアコレクション」を五感で体感できる特別な１週間です。新たに登場する「SC ラックス クリーム N 30mL」も先行発売。限定キットやメイクアップアーティストによるアドバイスなど、上質な美の体験が叶います。

ラ・プレリーの新作「SC ラックス クリーム N」登場



SC ラックス クリーム N 30mL

2025年12月1日（月）に全国発売予定の「SC ラックス クリーム N 30mL」（税込53,570円）が、POP UP会場で先行お披露目。

ブランドを代表する名品クリームが、より日常に寄り添うコンパクトサイズで登場します。キャビアサイエンスの研究に基づいた整肌成分*¹配合で、ハリと輝きをもたらし、しなやかな肌へ導きます。

上質なうるおいに包まれる贅沢なひとときを。

*¹ 整肌成分：キャビアエキス

POP UP限定キットで冬の肌にご褒美を



SC ラックス クリーム キット

会場では、限定の「SC ラックス クリーム キット」（税込53,570円）をはじめ、化粧液・アイクリーム・乳液などを組み合わせた特別キットが登場。

SC エッセンシャル キット

「SC エッセンシャル キット」（税込19,800円）。

SC アイエッセンス キット

「SC アイエッセンス キット」（税込24,420円）

〈ラ・プレリー〉オリジナルトートバッグ

いずれもオリジナルポーチ付きで、ホリデーギフトにもぴったり♡ イベント期間中の購入で、オリジナルトートバッグのプレゼントも。

※数に限りあり

メイクアップアーティストによる特別セッションも開催



11月22日（土）・23日（日）には、プロフェッショナルメイクアップアーティスト宮崎龍氏によるベースメイクアドバイスを実施（予約制）。

約60分のプライベートセッションで、スキンケアからメイクまでのトータルケアを体感できます。肌を整えながら美しさを引き出す、ラ・プレリーならではの極上の時間をぜひ。

極上の美しさを叶える、期間限定POP UPへ



ラ・プレリーの「スキンキャビアコレクション」を贅沢に体感できる今回のPOP UP。新作「SC ラックス クリーム N 30mL」や限定キットが揃い、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも最適です。

肌が喜ぶうるおいと、心まで満たす上質な時間を。阪急うめだ本店で、この冬だけの特別なラグジュアリー体験を楽しんでください。