１４日にガーナ戦に勝利した日本代表は１５日、愛知県から千葉県内に移動し、ボリビア戦（１８日・国立）に向けた練習をスタートした。ガーナ戦では出場なしのＭＦ遠藤航（３２）は、ＭＦ佐野海舟（２４）らの台頭を受け、再アピールへの思いを明かした。

隣のイベント会場から花火が打ち上がる中、遠藤はガーナ戦のサブ組のみで行われた練習に、高い集中力で臨んだ。ボリビア戦に向け「当たり前ですけど、出るつもりでいます」と再アピールの場へ思いを強めた。

自身３度目の大舞台となる北中米Ｗ杯を前に、１０月のブラジル、そしてガーナ戦で大活躍した佐野の急成長でポジションを脅かされる状況だ。遠藤は主将として、そして選手として、２つの目線で捉えていた。

「（守備に強い）若い世代が出てきたことは、自分がやってきたことが代表に貢献できているのかな、という考え方もできる。ただスタメンを譲るとかじゃなく負けん気は出していく」

Ｗ杯優勝に向けては、層が厚くなることは歓迎。さらに３２歳となり「途中から使うメリットもあるとは思ってます」と冷静に受け止める。それでも「今の状態でもＷ杯で高いパフォーマンスを発揮できる自信はある。（ボリビア戦は）それを証明する試合にできれば」。長らく支えてきたプライドがにじんだ。（金川 誉）