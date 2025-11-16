日曜ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）第6話のあらすじと場面写真が公開された。

参考：『ぼくたちん家』3人の“共同作業”で浮かび上がる社会の生きづらさ ともえの逃亡理由も判明

本作は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーのホーム＆ラブコメディ。心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一を主演の及川光博が演じるほか、クールなゲイの中学校教師・作田索役を手越祐也、中学3年生のトーヨコ少女・楠ほたる役を白鳥玉季がそれぞれ演じる。

11月16日に放送される第6話。ひょんなことから、同じ屋根の下で暮らすことになった玄一（及川光博）と索（手越祐也）。なんだか“いい感じ”になってきた2人だが、予期せぬ再会が。玄一と親子のフリをするほたるが通うトーヨコで青少年を守る活動をしている“こいのぼりくん”と、玄一の初恋の人・鯉登（大谷亮平）が同一人物だと判明する。会って過去の出来事を謝りたいけれど、向こうは2度と会いたくないかもしれないとためらう玄一だったが、「そんなの分からないじゃないですか」と索に背中を押され、ついに運命の再会を果たすことに。すると、思いもよらない真実が発覚し……。

そんな中、夢を探し続けるほたる（白鳥玉季）は、ひょんなことからギターに興味を持ち始めるも、突然の涙。そんなほたるに玄一は「今、わからなくてもいいよ。好きとか嫌いとかも、決めなくていいと思う。焦らなくてもいいよ」とそっと寄りそう。ほたるが涙する理由とは。

第6話には、鯉登の友達役としてスペシャルゲストも登場。ドラァグクイーンとして活躍する傍ら、歌手・俳優など多岐にわたって活動中のドリアン・ロロブリジーダ、ダンスアーティスト・モデルのYOH UENO、日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』（Netflix）に出演し、GOGOダンサーとして活動するUsak、同じくGOGOダンサーのJunpei、4人のゲイカルチャーで活躍する“ゲイ当事者の表現者たち”が登場。番組公式SNSでは、撮影現場の歌舞伎町から、大谷亮平との5ショットも公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）