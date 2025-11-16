

《ワークマン》社員も愛用する2900円以下“秋冬衣類”、機能性やコスパはどうなのか徹底検証してみた（筆者撮影）

現役ウーバー配達員で「肉体派ライター」の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第18回は「ワークマン従業員が愛用している“推しアイテム”」を取材しました。

ワークマン従業員が愛用する“推しアイテム”を調査！

「高機能・低価格」に強みがあり、メディアで見かけることの多くなったワークマン。ネットには「〇〇が良かった！」「〇〇はコスパ最高でオススメ！」といった情報であふれているが、私は「ワークマン従業員が愛用している“推しアイテム”」に興味があった……。

そこで同社ご協力の元、「日頃から使っており、他の人にもオススメしたいアイテム」といったテーマで、社内アンケートを実施。回答者数は163名。回答者の役職はパート、店長、チーフ、マネージャー、部長代理、部長……。所属部署は直営店、総務部、人事部、営業企画部、生産管理部、製品開発部、財務部など多数。



アンケート調査の結果（筆者撮影）

この中から選んだベスト3はこちらの記事で紹介したが、今回の記事では私はこのアンケート結果を基に、同社従業員が推す商品の中から「秋冬衣類」「販売価格が税込2900円以下」のものを3点選ぶことにした。実際に使い、その使用感と機能性について検証したい。購入したのは下記3点の秋冬衣類だ。

・ワンダーストレッチ（R）ハイパースラックス（税込1900円）

・メリノウール100ミドルウェイト長袖クルー（税込2900円）

・MOVE ACTIVE ピーチ起毛 長袖クルーネック（税込780円）

撥水力が自慢の1900円パンツ

最初に検証したのは「ワンダーストレッチ（R）ハイパースラックス」（税込1900円）だ。



売り場の光景。スラックスだけでなく、ジャケットタイプもあるようだが、こちらはかなり作業着っぽい印象を受けた（筆者撮影）

サイズはS〜4Lまで。カラーは4種類（ブラック・ネイビー・シルバー・ゴールデンフォックス）。ワークマン公式サイトによると、このパンツには驚異の撥水力とストレッチ性があり、抗菌防臭や静電気軽減、イージーケアといった機能性を有しているらしい。



全体像はこんな感じ。ストレッチ性があり、かなり動きやすい（筆者撮影）

商品レビューは☆4.7（レビュー16件）。なお今回の社内アンケート調査では、推しアイテムごとに一言ずつ「従業員のコメント」を書いてもらったのだが、この製品に対しては「美脚・耐久・撥水・安い・万能中の万能（商品部・マネージャー）」「ワークだけでなく、日常シーンでも使いやすい。ぜひ一度でいいので履いてもらいたいパンツ（製品開発部・部長）」といった声が寄せられている。

私は初めてこのパンツを手に持ったとき、「かなり軽い。内側にひもが付いているからベルトは必要ないかも？（より軽量化できそうだ）」「生地感はパリパリでシャワシャワ、無機質な感じだな」「手触りや売り場の雰囲気と反して、見た目は私生活でも普通に着れそう」といった感想を抱いた。実際に履いてみると、おおー、ゴムみたいに生地が伸びるのでかなり動きやすい。防寒力は高くなさそうなので、冬はタイツと組み合わせるのがよさそうだ。



「ワンダーストレッチ（R）ハイパースラックス」のカラーはブラック、ネイビー、シルバー、ゴールデンフォックスの4色がある（ワークマン公式サイトより）

お風呂場で検証。冷水のシャワーを噴射すると…

私はプライベート用にブラックを1枚、ウーバーの仕事用にゴールデンフォックス色を1枚、計2枚購入……自宅のお風呂場で、撥水力の検証を行った。

このパンツめがけて情け容赦なく、冷水のシャワーを噴射したところ、まるでレインコートのように水を弾き返した。これなら小雨程度であればまったく問題なさそうだ。



くらえっ！！（筆者撮影）



おー、ちゃんと水滴を弾いてる（筆者撮影）



水滴を払うとこんな感じ。ほぼノーダメージで驚いた（筆者撮影）

ただし洗えば洗うほど、どうにも撥水力は減少していくようだ。私は一度洗濯した後、同じようにシャワーを噴射してみたのだが、1回目のときより撥水力が落ちていた。公式サイトによると100回洗濯しても撥水は続くようだが、基本は消臭スプレーで済まし、汚れが目立ったら洗濯するのが好手になるだろう。

メリノウール100％の2900円衣類、正直な感想

次に検証したのは「メリノウール100ミドルウェイト長袖クルー」（税込2900円）だ。サイズはMとLとLL。カラーは2種類（クロとコン）。ワークマン公式サイトによると、この製品はシリーズ最厚手のメリノウール100％で作られており、吸湿発熱や消臭などの特徴があるらしい。



売り場の光景。税込1900円のタイプもあるようだ（筆者撮影）



メリノウール100%でこの価格はすごい（筆者撮影）

商品レビューは☆4.6（レビュー61件）。今回の社内アンケート調査では、「登山、スノボはどうしても汗をかくが、蒸れない・臭わない・汗冷えしないので大変重宝している（スーパーバイズ部・担当）」「冬の雪山レジャーにオススメ。柔らかくて温かい（人事部・マネージャー）」といった声が寄せられている。

私は春夏秋冬、エアリズムかヒートテックを着て過ごしているのだが、これはメリノウール100％衣類の価格が高過ぎるため、とても手が出せなったという理由も大きい（コスパ抜群のユニクロ商品が好きだからという理由もある）。価格破壊を起こしてくれたワークマンに感謝しつつ、さっそく人生で初めてメリノウール100％のインナーを着てみた。

「へー、なんだか肌触りに高級感あるな」「この服は羊の毛で作られてるらしいけど、チクチク感はまったくないぞ」「え、これインナーじゃなくて普通にシャツとして着れるんじゃね？」



全体像はこんな感じ（筆者撮影）

温かさも文句なし。20℃程度の室内であれば、上はこのインナーだけ着ていれば快適に過ごせる。デザインもカッコイイし、ストレッチ性があるので動きやすい。洗濯機で洗っても目立つようなシワは付かなかった。公式サイトのレビューも私と同じで、高評価の声ばかり。それでもあえて悪い声を取り上げるなら、どうにも前回の冬は人気過ぎて、在庫切れの店舗が少なくなかったようだ。

ちなみに同シリーズで税込1900円、メリノウール100％のインナーが販売されているのだが、こちらは店頭で手に持った感じ、私が検証したものよりかなり薄手だった。とはいえこちらの商品もクオリティは抜群のようで、「他社のメリノウールを使用した肌着と比べても遜色ない逸品。この冬は毎日着ることになると思います（直営店・店長）」といった声が寄せられている。

「薄くて動きやすくて暖かい」780円インナー

最後に検証したのは、「MOVE ACTIVE ピーチ起毛 長袖クルーネック」（780円）。サイズはMから3Lまで。カラーは7種類。ワークマン公式サイトによると、この製品は薄手生地なので着膨れしにくく、裏地は桃のようにやわらかいピーチ起毛で、なめらかな肌触りと暖かさを実現しているらしい。



（公式サイトより引用）



売り場の光景（筆者撮影）

商品レビューは☆4.7（レビュー125件）。今回の社内アンケート調査では、「薄くて動きやすくて暖かいです（人事部・チーフ）」「ウィンタースポーツをするとき愛用している（スーパーバイズ部・担当）」といった声が寄せられている。

「ヒートテックよりスポーツ向き」だと確信したワケ

私はこの服を初めて着たとき、正直に申し上げて、特にこれといった感動はなかった。肌触りも温かさも悪くないが、例えばユニクロのヒートテックと比較したとき、そこまで大きな差が感じられなかったのだ。

ただし、ボディラインがしっかり浮き出る点と、生地に伸縮性がある点は気に入った。これはスポーツに向いてそうだなと直感した私は、この服を着て30分ほどランニングを行ったのだが……汗染みが目立たない点に大きな感動を覚えた。



デザインがカッコイイ（筆者撮影）



裏返すとこんな感じ（筆者撮影）

私は高校時代から34歳の現在まで、趣味でバドミントンを続けているのだが、冬場はYONEXの半袖半ズボン＋ヒートテックタイツ上下の服装で活動することが多い。私と同じような格好でバドをしている人は、老若男女を問わず少なくない。けれどヒートテックは汗をかくと乾きにくく、何より汗染みがめちゃくちゃ目立つという欠点がある（元々スポーツタイプの衣類ではないので仕方ないが……）。

今回検証したワークマンのインナーは、速乾性はヒートテックと変わりないように思えたが、汗染みが目立たないという点ではヒートテックより優れていると感じた。販売価格もワークマンのほうが数百円ほど安いので、財布に優しい。スポーツの秋を楽しんでいる人は、お試しで1枚購入しても損はなさそうだ。

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）