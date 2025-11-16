◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦 神戸国際大付 7―0 中京大中京（2025年11月15日 神宮）

高校の部は2回戦2試合が行われ、神戸国際大付（兵庫）は中京大中京（愛知）を7―0の7回コールドで下し、04年以来21年ぶりの初戦突破を決めた。「5番・左翼」の石原悠資郎外野手（2年）が2回のソロ本塁打を含む2安打2打点と躍動した。大学の部は1回戦と2回戦が1試合ずつ行われた。

神戸国際大付の千両役者は、決めぜりふのように言った。「嵐を呼べました」。1―0の2回先頭、石原は外角直球を逆方向へ豪快に飛ばした。右中間最深部に着弾する高校通算15発目のソロ本塁打。「逆方向への打撃も得意。めちゃくちゃ気持ち良かったです」。全国大会デビュー戦で公式戦初本塁打を放つ役者ぶりも光った。

名前の「ゆうじろう」は、俳優の石原裕次郎さんが由来。母方の祖父が「石原姓になるなら、孫の名前は“裕次郎”だ」と希望し、昭和の大スターと同じ名前の読みになった。

出場10校の選手の中で最重量となる110キロの巨漢からは、貫禄と風格が漂う。この体格が飛距離の源と思いきや「痩せて動きに切れが出れば、打球はもっと飛ぶ」と断言する。来春選抜までの15キロ減が目標。名俳優の役作りのような厳しい減量を課し、甲子園でも主役を張るつもりだ。

同校は09年以来16年ぶりの出場。1番・田中翔麻（2年）の先頭打者本塁打に始まり、4回には井本康太（同）の右越え2ランも生まれた。同一チームの1試合3発は、24年に低反発の新基準バットに完全移行されて以降、甲子園大会などの全国大会では初の快挙だ。石原の好きな曲は石原さんが歌う「嵐を呼ぶ男」。「ゆうちゃん」の一発は、上空に雲一つない神宮に嵐を呼んだ。 （河合 洋介）

◇石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）2008年（平成20）5月10日生まれ、岡山市出身の17歳。小1から相生・港クラブで野球を始め、中学では東岡山ボーイズに所属。神戸国際大付では1年秋からベンチ入り。今秋は近畿大会で背番号17、明治神宮大会では同7に昇格。1メートル78、110キロ。右投げ右打ち。