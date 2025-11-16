◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」第１戦が行われ、巨人・岸田行倫捕手（２９）が同点の５回に代打で勝ち越し３ランを放ち、来年３月のＷＢＣでの代表入りを強烈にアピールした。

＊ ＊ ＊

尊敬する先輩との共闘が力になっている。代打で出場する前。松田野手総合コーチから声をかけられた。「『思い切っていっていいから』と言われて、気持ち的にもだいぶ楽になりました」。助言通りに初球から積極的にスイング。最高の放物線を描いて見せた。

松田コーチとは２３年に巨人で一緒にプレー。「ジャイアンツでも人一倍、若い人に負けないぐらい一番声を出してましたし、そういう姿も見てましたし、一緒にやっていて、この人すごいなと思って見ていた」とリスペクトする。選手とコーチとなり、立場は変わったが、その存在はやはり心強い。「一緒にできて、声かけしていただいて、本当にやりやすくさせてもらっている」。感謝を示すうれしい一撃となった。（宮内 孝太）