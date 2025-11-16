◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）

ロッテ・西川が、またも初球をさばいた。「７番・左翼」で出場し、２点差に迫った４回２死二、三塁。２番手右腕の甘く入った初球スライダーを逆方向にはじき返し、右翼線を破った。同点二塁打に「積極的にいこうと心がけた。１００点の打撃だった」と自画自賛。１打席目も初球を右安打とし、わずか２球で２安打２打点をマークした。

井端監督の“秘蔵っ子”が大暴れだ。青学大３年時の２４年３月、欧州代表戦で初選出されると、第１戦に１３年１１月の岡大海（明大）以来の大学生野手として出場し、初打席初球を適時二塁打。マルチ安打の衝撃デビューを飾った。今大会は投手を中心に故障による辞退者が続出。今季１０８試合でパ６位の打率２割８分１厘、３本塁打、３７打点を記録した新人王候補が追加で招集され、結果で示した。

１２日までの宮崎合宿では、同じ右の長距離砲で阪神・森下と打撃練習を共にする時間が多く、技術を学んだ。今オフの自主トレでの弟子入りを志願するなどし、森下も「気にかけてます。気付いたことを言って、史礁にも言ってもらう。すごくいい関係でやっています」と笑顔。松田野手総合コーチも「何か吸収しようという思いを感じる」と、貪欲な姿勢に目を見張った。

２３年、前回ＷＢＣは青学大時代にテレビ観戦。世界一を決めた瞬間が鮮明に記憶に残っているという。本大会は鈴木（カブス）、近藤、周東（ともにソフトバンク）、森下ら外野手争いはし烈だが、脅かす存在になりつつある。「円陣で牧さんが『ＷＢＣに向けていい試合をしよう』と言って始まった。明日も勝てるように頑張りたい」。大舞台で猛アピールに成功した若武者が、追加招集から異例の“下克上”を狙う。（竹内 夏紀）