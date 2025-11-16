¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×°éÀ®¥É¥é£±¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¤¬ºå¿À¡¦¶áËÜ»Â¤êÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë
¡¡µð¿Í¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ºå¿À¡¦¶áËÜ»Â¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÙÅÙ¶â£²£¹£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£´£°£°Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£°£±£±¤Ë·è¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Îº£¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¶Ê¤¬¤êµå¤Èº£¸å½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Íî¤Áµå¤ò¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ê»È¤Ã¤Æ¡Ë¡£ºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¤é¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï£²£±Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£±£¶£°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿µå³¦¶þ»Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡£¡Öº£¤ÏÅê¤²¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èº¸ÏÓ¡£Éð´ï¤Ï¥«¥Ã¥Èµ¤Ì£¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡È²¼¤«¤é¾å¤Ë¿á¤¾å¤¬¤ë¡ÉÄ¾µå¡£ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë
¡¡¢¡ÉÚ½Å¡¡±ÑÆóÏº¡Ê¤È¤ß¤·¤²¡¦¤¨¤¤¤¸¤í¤¦¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¶·î£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡££µºÐ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÂçÄÍÂæ¾®¤Ç¤Ï²£¿Ü²ìÃæ±û¥ê¥È¥ë¡¢±º²ìÃæ¤Ç¤Ï²£ÉÍÅì¶âÂô¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ç¤Ï£³Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£¹ñºÝÉðÆ»Âç¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¤¬£µ¤«·î¤ÇÂà¼Ò¡££Â£Ã¿ÀÆàÀî¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£µ¨¤Ï£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£±¤Ç¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£²¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£