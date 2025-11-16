ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が左肘の手術を受け、来年３月のＷＢＣプエルトリコ代表を辞退することを表明した。

１５日（日本時間１６日）に自身のインスタグラムを更新。手術を受け、左腕を固定して病院のベッドに横たわる自身の姿をアップし「プエルトリコの皆さん、胸が張り裂ける思いで、故郷でのクラシック出場という夢をかなえられないことをお伝えしなければなりません」と伝えたヘルナンデス。

「１１月１４日（金）、肘の伸筋を修復する手術を受けました。５月に断裂したまま、ワールドシリーズ連覇を目指してプレーを続けた結果、骨から剥離してしまったのです」と手術の経緯を説明し「リハビリのため、プエルトリコのユニホームを着る準備が間に合いません。ご理解いただければ幸いです。皆さん、愛しています！」と伝えた。

今年のポストシーズンも１７試合に出場し、レッドソックス時代も含めて通算１０３試合出場、ドジャースだけでも球団史上最多の９２試合出場となった「キケ」。ポストシーズン通算１６本塁打で「ミスター・オクトーバー」の異名を取るお祭り男は今オフも昨オフに続いてＦＡとなる。