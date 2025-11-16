◆大相撲 ▽九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）

西十両４枚目で元大関の朝乃山（３１）＝高砂＝が約１年４か月ぶりに幕内の土俵に上がり、西前頭１４枚目・時疾風を寄り切った。左膝に大けがを負った昨年７月の名古屋場所以来の幕内復帰に向け、２連敗から５連勝と逆襲。再び幕内上位を目指す決意を明かした。横綱・大の里は西前頭３枚目・宇良を上手ひねりで退け、唯一の全勝をキープ。関脇・安青錦と平幕の義ノ富士、藤ノ川の３人が１敗で追う。

４８６日ぶりに幕内の土俵へ帰ってきた。朝乃山は左で時疾風の腕を抱えるようにして前に出た。けんか四つの相手に左上手を許し、動き回られたが、粘って右を差すと３３キロ重い体重１６５キロの体格を生かして倒れ込むように寄り切り。「圧力がかけられた。休まず攻められたことが良かった」。５連勝を飾った元大関に館内から大きな歓声が浴びせられた。

前頭１８枚目・明生（立浪）が休場し、連日、十両上位勢が幕内の土俵に上がっている。左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の大けがを負った昨年７月の名古屋場所４日目・一山本戦以来の幕内土俵となった朝乃山は「特に思うことはない」と淡々と話したが、目標については「いつかは幕内で１５日間戦わないといけない」と明確に答えた。さらに「午後５時以降の取組を目指す」と、上位が組まれる番付まで戻るつもりだ。

今年の秋場所で十両復帰し、９月の番付発表後から関取以上が許される白まわしで稽古した。「（幕下以下がつける）黒まわしをつけるのはもうおしまい。次（幕下に）戻ったら僕は辞める」。２０２１年の新型コロナ感染対策ガイドライン違反で、番付を大関から三段目まで落とした。再起して２４年夏場所で手にした小結の地位も負傷により三段目へ逆戻り。不退転の決意で３度目の階段を上る。

「力は落ちている。苦手な頭を使わないといけない」と考え、１０月の稽古では巻き替えてもろ差しになるなど引き出しを増やして臨んだ今場所。初日から２連敗し「腹立たしかった」と言ったが、今の関取では珍しい場所中の朝稽古で相撲を取ることを続け、連日土俵に上がっている。２ケタ勝利で、来年１月の初場所での幕内復帰が見えてくる朝乃山。いるべき場所へ戻ってくる。（山田 豊）