日本ハム・達孝太投手（２１）が１５日、千葉・鎌ケ谷での若手対象の練習に参加し、１４日に阪神へのトレードが発表された伏見寅威捕手（３５）への感謝を口にした。移籍は報道で知ったといい、９日に食事をした際のことを「珍しくみんなで写真を撮ろうと言っていた」と振り返り、「そういうことやったんかと」と納得した。

昨季のプロ初勝利から今季途中までの７連勝は、すべて伏見とのバッテリー。配球やゲームメーク、不調の球種を序盤に投じて修正する方法など「試合中の強弱みたいな部分をすごく学んだ」という。今季の中盤からは「おまえ、もう大丈夫だよ」と声をかけられてきたことを明かし「安心感をずっと与えてもらっていた」と感謝。６月２９日の西武戦でのプロ初完投勝利を思い出に挙げ「寅威さんとできたのはうれしかった」と笑った。

来季は交流戦や日本シリーズで対戦する可能性もある。達は「次に会った時からもう何も話せない。もうシュートしか投げないっす」とジョークまじりにニヤリ。「フォークを投げたいけど、真っすぐでいきたいですね」と対決を心待ちにした。