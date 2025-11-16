¡Ö²¿¤¢¤Î´Ú¹ñ¤Î¥Á¥¢¡ª¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê»ëÀþ½¸Ãæ¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ò11-4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë´Ú¹ñ±þ±çÃÄ¤ò±Ç¤·¤¿¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬³°ÌîÀÊ¤ÇÍÙ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ìÀï¡£´Ú¹ñ±þ±çÃÄ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Îº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÆâÌî¤Î¥Ù¥ó¥Á¾å¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤´Ú¹ñ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï³°ÌîºÇÁ°Îó¤Ç±þ±ç¡£º°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¹ñ´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£4²óÉ½¤Ë´Ú¹ñ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥Á¥¢¤Î±þ±ç¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ù¥ó¥Á¾å¤¸¤ã¤Ê¤¯¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë´Ú¹ñ¥Á¥¢¡×
¡Ö²¿¤¢¤Î´Ú¹ñ¤Î¥Á¥¢¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×
¡Ö´Ú¹ñ¥Á¥¢¤ª¤ë¤Ê¡×
¡Ö´Ú¹ñ¥Á¥¢¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×
¡¡WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤È¤Ï¡¢16Æü¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
