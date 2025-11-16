3年連続4度目の満票

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。スポンサー契約を結ぶ企業から特別商品が発表され、ファンの視線が集まっている。

大谷と契約を結ぶニューバランスは14日、大谷の偉業を祝福し、限定グラフィックTシャツを15日から販売すると発表。白地に、「大谷翔平」と漢字で記され、ヤギを見下ろすユニコーンがプリントされている。その下には「Four MVPs. One Unicorn.（4度のMVP。一頭のユニコーン）」とデザインされている。

神話に登場する「ユニコーン」は唯一無二の存在を形容するフレーズとして英語圏では使われることがある。同社は大谷について「エリートレベルで複数のポジションをこなし、偉業を達成した大谷翔平選手は、まさにユニコーンと呼ばれるにふさわしい選手です」と称賛した。

ネット上のファンからは「斬新なデザイン」「背中に大谷さんの大きなサインか」「ユニコーン大谷Tシャツ欲しすぎる」「ついにユニコーンのTシャツ売るんだ!?」などの声が上がった。

価格は6930円（税込み）。15日より、同社オンラインストアなどで販売開始された。



