「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」の第１戦が行われ、日本は１１−４で逆転勝ち。ロッテ・西川史礁外野手（２２）が同点２点打を含む２安打。広島・佐々木泰内野手（２２）も２点打を放ち、追加招集された青学大出身のドラ１コンビが躍動した。先発のオリックス・曽谷龍平投手（２４）は３回無安打無失点、２三振を奪う完全投球を披露した。

末恐ろしいルーキーコンビが、東京ドームを熱狂させる。追加招集組が輝かしい未来を予感させる。西川が同点打を放てば、佐々木はリードを広げる２点適時打を記録。佐々木は「まだ史礁の方が打っているので、明日しっかり巻き返せたらいい」と、最高のライバルを指針にした。

まずは西川が魅せた。三回にチーム初安打を記録すると、２点を追う四回２死二、三塁は同点適時二塁打を放った。負けていられないのが、９番で先発した佐々木だ。五回無死満塁で２点適時打を放ち、ルーキーコンビが３安打４打点６出塁と侍舞台で競演した。

来年３月のＷＢＣを見据えながらも、常勝国としての使命がある。井端監督も「代表メンバー候補の数が多いことは非常にいいこと。その分、日本の層は厚くなる」と“新鮮力”の躍動は大歓迎。昨年３月の「カーネクスト 侍ジャパンシリーズ２０２４ 日本−欧州代表」に、西川を大学生ながら日本代表に選出するなど、未来を見据えて積んだ経験は後に大きな花を咲かせていく。

西川と佐々木は青学大で切磋琢磨（せっさたくま）し合い、昨秋ドラフトでともに１位指名を受けてプロの世界に入った。リーグこそ違うが、激動のルーキーイヤーを駆け、侍ジャパンという最高峰の舞台で再会。西川は思いを込める。「試合前の円陣で牧さんが『ＷＢＣにつながるいい試合をしよう』と言われて気合が入った」。次代の若き侍戦士たちはさらなる経験を積み、大きく羽ばたいていく。