巨人から育成ドラフト１位で指名された冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１５日、東京都内で支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約を結んだ。背番号は「０１１」に決まった。（金額は推定）

最速１５１キロの直球とキレのいいスライダーが武器の左腕だが「左バッターの足元、右バッターから逃げるボールを取得中です。ツーシーム、チェンジアップ」と落ちる球を練習中。レベルアップしてプロに挑戦する思いだ。

対戦したい選手として「阪神の近本選手」と名を挙げた。「もともと家族が阪神ファンで、よくテレビで見ていた」と言う。マウンドに立ち、阪神打線と対戦する自身の姿を想像。「シミュレーションした時に、どこに投げても打たれそうだなというのが近本選手でした」と明かした。

「早い段階で支配下を目指したい」とキャンプから猛アピールする思い。「現状では打たれそう」という近本との対戦は「自分の強みである曲がり球と今後習得する落ち球のコンビネーション。最後は力強い真っすぐで打ち取れたら」。力をつけて、真っ向勝負を挑む。

◆冨重 英二郎（とみしげ・えいじろう）２００１年６月１日生まれ、２４歳。神奈川県出身。１７８センチ、８２キロ。左投げ左打ち。東海大相模からＢＣ神奈川を経て２５年度育成ドラフト１位で巨人の指名を受けた。力のある１４０キロ台後半の速球が魅力。右打者の内角に食い込むスライダーで空振りがとれるのも特徴。ツーシームで緩急を使う能力も併せ持つ。