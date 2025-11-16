「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」の第１戦が行われ、日本は１１−４で逆転勝ち。ロッテ・西川史礁外野手（２２）が同点２点打を含む２安打。広島・佐々木泰内野手（２２）も２点打を放ち、追加招集された青学大出身のドラ１コンビが躍動した。先発のオリックス・曽谷龍平投手（２４）は３回無安打無失点、２三振を奪う完全投球を披露した。

憧れだった場所で結果を残した曽谷は、左腕を強く握り締めてマウンドを降りた。宿敵・韓国打線を全く寄せ付けなかった４４球。先発として３回を無安打無失点のパーフェクト投球だった。来年３月にＷＢＣ本戦を控えた中、本戦メンバー入りへアピールに成功した。

「歴史ある日韓戦。来緊張もあったんですが自分の投球ができた。最高のアピールになりました」。初回から１５０キロ超連発の投球で韓国打線を圧倒した。３者凡退に抑えると二回も中軸を相手に真っ向勝負。４番・盧施煥を１５０キロで捕邪飛に抑えた。圧巻だった。

世界一に輝いた２３年の前回大会。曽谷はオリックスでプロ生活をスタートさせた。当時のエース・山本らの活躍に夢を抱いた。「僕も一員になりたい。あの舞台に立ちたいと思って見ていました」。韓国は本戦でも１次リーグ同組。前哨戦で見せた圧巻デモ投で、本戦出場に大きく前進した。