「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」の第１戦が行われ、日本は１１−４で逆転勝ちした。「３番・右翼」でスタメン出場した阪神・森下翔太外野手（２５）が同点の五回、中前打を放ち、一挙６点の猛攻をお膳立て。阪神・坂本誠志郎捕手（３２）もピッチコムを駆使して投手陣を引っ張り、バットでも適時内野安打。阪神コンビが奮闘し、来年３月のＷＢＣで１次リーグ同組のライバル国撃破に貢献した。日本はこれで韓国戦１０連勝となった。

国際舞台でも巧みなリードは健在だった。坂本は広島との練習試合に続き、２戦連続のスタメンマスク。先発の曽谷を３回無安打無失点とリードした。打撃では四球とタイムリーで２出塁。ルールを生かした打席内でのタイムなど、緩急をつけた攻撃でも存在感を見せた。

新ルールにも柔軟に対応した。サイン伝達機器「ピッチコム」を装着したサイン交換もスムーズ。一度も違反を取られることがなく、「ピッチクロック」にも対応した。打席では四回２死二塁の打席で初球にタイム。１打席に一度使えるルールを使って試合を落ち着かせた。

「勝つことが一番の目標。しっかり抑えて勝つことが大事」。曽谷には１５０キロ超の直球を主体に組み立て、４番・盧施煥にも内角球で捕邪飛に抑えた。結果を求めた一戦で真っ向勝負が奏功した。虎の正捕手からジャパンの正捕手へ。確かな足跡を残したデビュー戦だった。