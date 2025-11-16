◇国際親善試合 日本ーボリビア（2025年11月18日 国立）

サッカー日本代表はガーナ戦勝利から一夜明けた15日、千葉市内で調整した。年内最後の代表戦でデビューが期待されるのが、GK陣で唯一の初招集となった小久保玲央ブライアン（24＝シントトロイデン）。昨夏のパリ五輪で“国防”と呼ばれた男はこの日、結婚したことを公表。“新婚パワー”でW杯本大会出場へ向けてアピールする。

GKグローブを外した左手の薬指がキラリと輝いた。小久保は報道陣から指輪の存在を指摘されると、照れながら結婚していたことを明かした。「奥さんのおかげでここまで来られた。今回もベルギーから国立に見に来てくれる」。結婚は今年で、相手の詳細は明かさなかったが、仕事をやめてベルギーまでついてきてくれたという。

私生活でも波に乗る24歳は身長1メートル93を誇る大型GK。ナイジェリア人の父と日本人の母を持ち、長い手足を生かしたセービングが持ち味だ。昨夏にベルギー1部シントトロイデンに加入すると、正守護神の座をつかんだ。負傷で長期離脱した正GK鈴木彩（パルマ）は2歳年下のライバルで、年代別代表でもしのぎを削ってきた間柄。序列を上げるためにも「気持ちも高まっている」と意気込む。

昨夏のパリ五輪では神セーブ連発の活躍ぶりから、SNSを中心に“国防ブライアン”と呼ばれた。「国民のために戦いたい」。守る存在が増えた男が、守護神の座も射止めにいく。